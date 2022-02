Drap i Oslo angår oss alle

29. januar publiserte NRK saken «Drept på åpen gate». Dette er den første saken i en serie hvor vi ser nærmere på drap i Oslo.

I en kommentar hevder Magnus Forsberg at NRK har publisert «løgn» og «frykt».

Drap er grusomt og skjer heldigvis ikke ofte, hverken i Norge eller Oslo, sammenlignet med andre land og storbyer. Men fordi drap er så alvorlig, velger NRK å belyse dette i en større sammenheng. NRKs journalister har blant annet finlest alle dommene fra de de siste ti årene og innhentet informasjon fra Oslo-politiet, Kripos, advokater, eksperter, rapporter og pårørende.

Anne Vinding, Fung. redaktør Undersøkende Gruppe, NRK Sør-Øst.

Drap på åpen gate var ikke utgangspunkt for vår kartlegging. Men etter å ha gått gjennom 60 drap i hovedstaden og sammenlignet dette med nasjonale tall, var det tydelig at drap i offentligheten var overrepresentert i Oslo. Når NRK velger å vinkle på dette, er det også etter å ha lest alle dommene hvor åsted på åpen gate trekkes frem som straffeskjerpende. Retten sier omtrent i alle sakene at slike drap skal straffes ekstra strengt fordi de truer publikums liv, helse og generelle trygghetsfølelse.

Forsberg mener at drapstallene for Oslo ikke gir grunnlag for bekymring, og deler drapsstatistikken inn i to ulike femårsperioder for å underbygge dette. Det er en sjelden øvelse å være såpass selektiv i datautvelgelse. Når NRK velger å kartlegge drap så har vi sett på tall fra både Norge og Oslo, og over en tiårsperiode. Drapsraten for Oslo og andre landsdeler er synliggjort med kart og tydelige desimaltall. Så påstanden om at NRK underslår hvor sjelden drap skjer kjenner vi oss ikke igjen i. Vi er åpne om hvordan vi jobber, og alle kan lese om metodene våre her.

Forsberg kritiserer også at NRK belyser gjengrelaterte drap. Justisministeren og Oslo-politiet har vært ute i nyhetsbildet det siste året med fokus på gjengrelatert vold og drap. Kripos trekker også frem en økning i skyteepisoder nasjonalt i sin årsrapport. Vi er ikke de første som kartlegger drap i Norge. Og politikere har i ulike omganger kommet med løfter for hvordan man kan forhindre ulike typer drap. En av journalistenes viktigste oppgaver er å ettergå politikere og maktpersoner. Vår journalistikk avdekker at ikke alle løfter er innfridd, og kan blant annet dokumentere at oppfylte løfter ikke har ført til noen vesentlig endring i andelen drap som begås av alvorlig psykisk syke mennesker eller det som ofte omtales som partnerdrap. Dette løftes minst like høyt fram som gjengrelaterte drap.

Forsberg kritiserer også ungdomspartiledere som gir uttrykk for egen usikkerhet knyttet til det å bo i Oslo. NRK har i stor grad formulert oss i faktiske tall gjennom saken og analyserer hva som har skjedd. Og den sier tydelig at 60 drap i en by med 700.000 innbyggere er lite. Å avfeie unge folks frykt som salgsargument i et mediehus finansiert over statsbudsjettet, faller på sin egen urimelighet. Selv om det begås få drap i Norge, så er hvert drapsoffer et levd liv som kanskje kunne ha levd lenger dersom flere løfter hadde vært innfridd eller politiet og helsevesenet hadde brukt ressursene annerledes. Det er vår oppgave å avdekke kritikkverdige forhold slik at Oslo i morgen kanskje blir en litt bedre by enn den var i går.

