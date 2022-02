Inkluder bindestreks-nordmenn

NRK-debatten «nekter å vere norsk» har vekket sterke reaksjoner blant norskpakistanere. De fleste er verken enige med Ahmed Fawad Ashraf eller Abid Raja, og ønsker å ha en todelt identitet som en norskpakistaner.

Hvorfor må man velge?

Ashraf kommer svakt ut av debatten fordi han lar noen anekdoter definere hvem han ønsker å være. De fleste er enige om at det beste er å utvide begrepet norsk til å omfavne mange i det norske flerkulturelle samfunnet.

Attiq Sohail, skribent og lege. (Privat)

Men når det er sagt er det slik at de fleste norskpakistanere har mer til felles med Norge enn Pakistan og hadde heller valgt å være norsk enn pakistaner. Når norskpakistanere reiser til Pakistan på ferie føler mange seg som utlendinger. De blir også sett på som fremmede av pakistanere der på grunn av deres oppførsel og verdier.

Ashraf vil ikke lenger definere seg som norsk.

Han er lei av å banke på døra og bli akseptert som norsk. Han har gitt opp og vil heller fokusere på å være en fullverdig borger av det norske samfunnet, men vil ikke definere seg som norsk på andres primitive premisser.

Hovedproblemet her er den manglende aksepten fra storsamfunnet som bidrar til at godt integrerte personer som Ashraf melder seg ut. Det er en selektiv inkludering i et ellers ultraliberalt samfunn. Skal vi ikke heller ta tak den skuffelsen Ashraf og hans likesinnede føler på og debattere hvorfor samfunnet ikke inkluderer bindestreks-nordmenn?

Hvorfor kan vi ikke utvide definisjonen av hva en nordmann er?

Ashrafs politisk ukorrekte standpunkt gjorde ham til en skyteskive i debatten, og Raja brukte alle mulighetene til å sanke billige politiske poeng. Istedenfor å ta tak i de virkelige problemene. Abid er overopptatt av å påpeke mulighetene i samfunnet. Alle er takknemlige for det, men samtidig så har de jobbet hardt for dette.

Skal vi som er født og oppvokst i Norge bøye oss i støvet for at vi får lov til å ta utdanning og bli fullverdige borgere av samfunnet selv om vi har pakistanske foreldre? Skal vi sammenligne Norge med land vi ikke liker å sammenligne oss med og finne oss i hets og sjikane fra rasister og høyreekstreme for at vi får lov til å bo her?

Ifølge integreringsbarometer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet mener 32 prosent av etniske nordmenn at man må ha norsk avstamming. Dette er svært urovekkende og gir nettopp grobunn for at folk ikke ønsker å identifisere seg som norsk. Hvis politiker Raja virkelig er bekymret for tankegangen til Ashraf og ikke bare er interessert i å parkere sine motdebattanter burde han ta roten av problemene.

Ifølge Abid må vi være takknemlige for at det er like muligheter for alle i Norge. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Ifølge en undersøkelse av arbeidslivsdiskriminering i fem europeiske land – Tyskland, Spania, England, Nederland og Norge er det her hjemme det er aller vanskeligst å være muslim på jobbmarkedet.

I undersøkelsen ble det sendt ut 18.000 fiktive jobbsøknader fordelt på de fem europeiske landene. Halvparten hadde navn typisk for majoritetsbefolkningen, og halvparten hadde minoritetsnavn. Halvparten av minoritetssøknadene oppga å ha vært aktiv i en muslimsk organisasjon.

Mens ikke-religiøse jobbsøkere med norskklingende navn har 32,7 prosent sjanse for å få jobbintervju, gjelder det samme bare for 10,2 prosent av dem med pakistansk navn og muslimsk identitet.

Vi må derfor jobbe mye mer med et inkluderende samfunn der folk ønsker å identifisere seg som norske eller med en todelt identitet, men ikke melde seg ut av det norske. Vi må jobbe for å utvide begrepet norsk og det kan kun gjøres hvis majoritetssamfunnet gjør døren høy og porten vid.

