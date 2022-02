Energimyndighetene må granskes

Strømpriskrisen ser ut til å bli langvarig. Nå sier NVE stikk i strid med tidligere påstander at vi kan få ekstreme «vinterpriser» i veldig lang tid framover. Den virkelige årsaken til krisen – de nye kablene – nevnes ikke. Statnett fastholder at strømprisene i det lange løp bare vil gå opp med noen øre på grunn av kablene.

Hvor langt er egentlig det lange løp, og hvor lenge skal Statnett holde oss for narr?

Statnett har gjennom mange år levert en rekke mangelfulle og villedende analyser. En gjennomgang Riksrevisjonen gjorde i 2016, dokumenterte at analysene deres ofte er usammenhengende og uoversiktlige og at de praktiserer manglende åpenhet.

Sverre Sivertsen, rådgiver i Motvind Norge. (Privat)

Konklusjonen var at analysene «begrenser beslutningstakernes muligheter til å vurdere samfunnsøkonomien i prosjektene». Ett av flere eksempler er linjebyggingen på Fosen knyttet til vindkraften som førte til en overdimensjonert og unødvendig kostbar løsning for samfunnet. Dette var kostnader som utbyggerne skulle ha dekket.

Statnetts konsesjonssøknader for kablene til Tyskland og Storbritannia begrunnes med luftige påstander om at kablene skulle sikre økt verdiskapning, styrke forsyningssikkerheten og bidra til det grønne skiftet i Europa. Til det siste er å si at Norge har lite å bidra med fordi vår overskuddsproduksjon av strøm bare er et piss i havet i forhold til Europas og Storbritannias behov.

Forsyningssikkerhet i tørrår hadde Norge for lengst skaffet seg gjennom åtte utvekslingsforbindelser til Sverige og fire kabler til Danmark. Det nordiske strømmarkedet fungerte godt i alle år, og alle analyser tyder på at det ville kunne ha fortsatt slik, selv uten kabelen til Nederland som kom i 2008.

Satt på spissen ble de nye kablene bygd på grunnlag av en spinnvill idé om at Norge skulle bli Europas grønne batteri. Fortellingen var lansert av kraftbransjen og hausset opp av deler av miljøbevegelsen, hele høyresiden, MDG og SV.

Økonomiprofessor Anders Skonhoft ved NTNU har studert Statnetts samfunnsøkonomiske analyser for kablene med hovedvekt på Englandskabelen. Hans gjennomgang konkluderer med at Statnetts analyser lider av mange faglige svakheter.

Han viser til at Statnett sier at den samlede samfunnsøkonomiske nytten av kablene er betydelig. Men analysene deres skiller ikke mellom ekstraprofitten til produsentene og ekstrautgiftene for husholdninger og bedrifter. Professoren mener at disse to forholdene burde ha vært analysert hver for seg og viser til Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser.

Statnett har med andre ord ikke vurdert fordelingsvirkningene av prosjektene, og da er vi ved kjernen av dagens politiske strid. Staten og kraftkommunene tjener seg søkkrike, mens bedrifter og husholdninger sliter med uforholdsmessig høye strømregninger.

Følgene for samfunnet er høyere prisstigning, inflasjon og press på renten.

Godtroende politikere har med andre ord tatt Statnetts analyser for god fisk og har ikke sett de store negative virkningene kablene kunne ha. Da beslutningen om å bygge kablene ble tatt, kjente politikerne til den krevende kraftsituasjonen i Tyskland og Storbritannia. De burde derfor ha skjønt at en så tett kobling til markeder i ubalanse ville innebære en stor fare for prissmitte til Norge.

NVE og Statnett har mistet troverdigheten når det gjelder å forutse utviklingen av strømprisene. Tidligere har NVE kommet i hardt vær på grunn av feil, mangler og ulovligheter ved vindkraftkonsesjonene. Det grelleste eksemplet er vedtakene om å bygge vindkraft i kjerneområdene for samisk reindrift på Fosen. Stortinget krevde i 2020 at alle vindkraftkonsesjoner skulle granskes. Granskingen gjorde myndighetene selv og fant ingen feil ved egne vedtak.

Når vi ser de dramatiske følgene mangelfullt beslutningsunderlag får for samfunnet og den enkelte, er det all grunn til å kreve en uavhengig gransking av hele energiforvaltningen. Den bør settes i gang raskt.

