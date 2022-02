Tvinger gjennom en dårlig plan

I sykehusplanleggingen i Oslo vil nå regjeringen bruke statlig regulering for å gjennomføre «målbilde»-planen for Oslo universitetssykehus, med nedlegging av Ullevål sykehus og ødeleggelse av Rikshospitalet/Gaustad og Aker. Dermed overkjører de Oslo bystyre og medisinsk- og reguleringsfaglige protester.

Regjeringens uttrykte plan er at de vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus, og at de vil gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer.

Ifølge planene skal Alna og Bjerke bydeler til Aker i fase 1, beregnet ferdig i 2030–31. Grorud og Stovner planlegges til Aker når fase 2 er bygget ut, det tidligste vi har sett er 2036.

18.1. var det debatt i Stortinget om representantforslag om å utrede Ullevål som alternativt regionsykehus til Gaustad/Rikshospitalet, bevare Gaustad psykiatriske sykehus og bygge Aker sykehus for Groruddalen.

Vi hørte store forskjeller i kunnskapsnivå i debatten, og ser det i komitémerknadene.

Det er å håpe at alle stortingsrepresentanter setter seg inn i fakta i OUS-utbyggingssaken, og forstår hvor dårlig den nåværende planen er. Noen representanter har uttalt at de hadde nok informasjon.

Representanter som har satt seg inn i sakene stemte for forslagene. De med minst kunnskap stemte mot. Forslaget ble forkastet. Helseministerens brev til saken finnes under Helse- og omsorgskomiteens innstilling 9 S (2021–2022). Kjerkol gjentar HSØs løgner.

Vi ser på brevet og komitémerknadene under ett.

Kjerkol nevner ikke årstall, men gjentar at Groruddalens befolkning så snart som mulig skal få Aker som sitt lokalsykehus.

Representantene fra H og KrF skriver at bydelene Grorud, G, og Stovner, S, skal inngå i opptaksområdet til det nye sykehuset på Aker, og at tidsplanen for disse overføringene er 2030/2031.

Om G og S overføres da, når fase 1 står ferdig, blir det to andre bydeler som ikke får lokalsykehusplass i Oslo, for lokalsykehusdekningen i Oslo er planlagt for 13 av 15 bydeler i 2030/2031.

Kjerkol gjentar løgnen om at regionsykehuset på nye Rikshospitalet på Gaustad skal bli samlet og komplett. Om beredskapen sier hun:

«Den nasjonale og regionale katastrofeberedskapen og traumemottaket videreføres på Rikshospitalet. Katastrofeberedskapen som i dag er på Ullevål ... skal samles på Rikshospitalet ved at kompetanse og kapasitet flyttes fra Ullevål.»

Det er påvist i mange innlegg (bl.a.i Aftenposten 17.9 og 6.10.21) og rapporter fra det aktive fagmiljøet i akuttavdelingene på Ullevål at det ikke er plass til hele traumemiljøet i OUS på Rikshospitalet/Gaustad, og at beredskapen vil bli svekket ved delingen mellom Gaustad og Aker.

Et eksempel er rapporten «Akuttfunksjoner i Nye OUS» fra 6. oktober 2020: «Et samlet akuttmedisinsk og akuttkirurgisk miljø i OUS har frarådet den planlagte organisering med to (mellom)store akuttsykehus i Oslo, med påfølgende oppsplitting av akuttmiljøet på Ullevål.» Se også høringsuttalelser til planene i PBEs saksinnsyn, 201704683, dok 546 og 537.

Medvirkningsgruppene av ansatte arbeidet fra 1.3.21 med å plassere funksjoner inn i planlagte bygg på Gaustad og Aker. Alt 15.4.21 sendte sentrale tillitsvalgte bekymringsmelding til adm.dir. om at det gikk svært dårlig.

Helseministeren skriver i sitt brev til sak 9 S:

«Det er ikke planlagt riving av funksjonell bygningsmasse med sykehusdrift verken på Ullevål, Aker eller Radiumhospitalet før det foreligger godkjent regulering og etter at styret i Helse Sør-Øst har vedtatt igangsetting av byggeplanene for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.» Dette er et merkelig utsagn. Det må da være bygget noe å flytte til? Likevel siteres utsagnet i merknadene både fra Ap, Sp, H og KrF.

SV, Rødt og Pasientfokus siterer i komitémerknadene bl.a. Oslo legeforenings høringsinnspill, der de skriver:

«Både ny kunnskap og interne og eksterne rapporter i forbindelse med planarbeidet tilsier behov for revurdering av opprinnelige planer.»

