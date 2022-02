Bemanningsbransjens klagesang

Regjeringen ved statsråd Hadia Tajik har sendt ut en høring som varsler kraftige innstramminger i arbeidsmiljøloven angående inn- og utleie fra for bemanningsbyråer.

Det er spesielt forslaget om et forbud mot innleid arbeidskraft på byggeplasser i Oslo og det sentrale østlandsområdet som vekker stor debatt og harme hos NHO, og tilsvarende jubel hos LO.

Motstanden på arbeidsgiversiden og NHO er godt koordinert der uttalelser som «Det vil bli en kraftig nedgang i norsk produksjon dersom et forslag om forbud skulle ende opp med å bli vedtatt. Både pågående og planlagte prosjekter vil bli rammet. Jeg har ikke våget å regne på de økonomiske konsekvensene, men både bygg- og anleggsbransjen og samfunnet vil lide massive tap» (administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin).

Anne-Cecilie Kaltenborn, som er administrerende direktør i NHO Service og Handel, sier det slik: «Når det er mangel på arbeidskraft, har bemanningsbransjen vært en ressurs for bygningsbransjen. Bemanningsforetakene har bygget opp nettverk utenfor landets grenser og har hentet dyktige arbeidsfolk til Norge».

Nina Solli som er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), tar i bruk enda sterkere ord når hun kaller forslaget for «Kollektiv straff til en hel bransje» og sier videre: «Da vil bedriftene kun gi anbud på de kontraktene de vet de har bemanning til, de vil kvie seg for å påta seg mer. Resultatet kan bli nedgang i aktiviteten i næringen og høyere priser for byggherren», sier hun.

Og til slutt Nina Melsom i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som sier: «Konsekvensen vil bli at flere bedrifter vil måtte si nei til planlagte prosjekter».

Felles for disse uttalelsene mot regjeringens forslag er en bekymring for at aktiviteten og den skyhøye fortjenesten som byggebransjen har hatt de siste 15 årene skal bli mindre.

Det vi må spørre oss om er om noen av de argumentene som framføres har noe for seg og om den prisen vi betaler som samfunn for det høye aktivitetsnivået er verdt det?

For byggebransjen er den store bruken av innleid arbeidskraft (oftest fra utlandet) i stor grad en konsekvens av en oppjaget økonomi som vi absolutt kan stanse, hvis vi vil.

Hastigheten i økonomien er stort sett avhengig av to ting:

• Tilgang på kapital.

• Tilgang på arbeidskraft.

Når det gjelder det første punktet så har vi ingen problemer i Norge. Staten er rik og er en stor oppdragsgiver (spesielt innen bygg og anlegg). Samtidig finnes der mye privat kapital som søkes omsatt innen bolig, velferdstjenester, kjøpesentre, hoteller med videre.

Det som tidligere regulerte når det var fornuftig å igangsette forskjellige prosjekter ble stort sett regulert av punkt to, tilgangen på arbeidskraft.

Med god tilgang på kapital og like god tilgang på arbeidskraft i hele EU/EØS-området, så ble all regulering av økonomien tatt bort.

Nå kan vi bygge sykehus (for det trenger vi), flere museer (for det er viktig), utvide flyplasser og bygge nye (for det er fornuftig), bygge nye veier, broer og tunneler (for det må vi ha), nye kjøpesentre (for det vil folk ha), flere hoteller (for det vil turistene ha) og så videre.

Dette kan vi nå gjøre samtidig fordi vi har god tilgang på kapital og arbeidskraft.

Ingen har lenger forståelse for argumenter om å lage planer for når det er fornuftig å igangsette forskjellige store prosjekter. Dagens høye aktivitetsnivå kan godt tas ned noen hakk, slik at vi får bedre balanse mellom tilgang på oppdrag og tilgang på arbeidskraft. Det ville bidratt til et sunnere arbeidsliv, der bedrifter kunne ansette flere i faste stillinger og ta inn flere lærlinger.

Trenger en bedrift med mange oppdrag flere folk enn det har selv, så bør utleie og samarbeid mellom produksjonsbedrifter være modellen i arbeidslivet og ikke innleie fra bemanningsbyråer.

Planøkonomi framfor markedsstyring er å foretrekke. Det vil skape bedre arbeidsmiljø, høyne produktiviteten, få ned ulykker på arbeidsplassene, tvinge fram mer etterutdanning til arbeidstakerne og skape gode og lønnsomme bedrifter.

Regjeringens forslag til innstramminger i arbeidsmiljøloven vil være et godt bidrag til en bedre utvikling, men om det er nok vil framtiden vise.

