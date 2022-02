Spar strøm, spar penger - reis til Syden

Vi kan bare slå fast at ikke bare har strømkostnadene økt dramatisk, men absolutt alt. Matvarer, restaurantbesøk og de fleste varer. Bensinprisene og bilkostnadene har også økt, men kostnadene for å benytte fagfolk har kanskje steget mest.

Nå som koronaen dabber av kan man snart reise over hele EU uten restriksjoner. Det åpner for en alternativ måte å håndtere strømkostnadene og levekostnadene på: Dra til Syden!

Et vanlig par, eller et pensjonistpar med eget hus, må regne med vanvittige 8–9 tusen kroner i strømregning. De fleste avgifter som eiendomsskatt m.m. løper selvfølgelig. Kun kostnader til kloakk, forbruk av vann og elektrisitet varierer. Til mat og diverse shopping går det i snitt ca. seks tusen kroner, og transport med kollektiv eller bensinbil koster minst fem tusen kroner i måneden. Summerer vi dette vil de variable kostnadene sikkert nå rundt 20.000 kroner per måned.

Er det ingen hjemme kan termostatene settes på ti grader. Vann og avløpsvann stoppes, men selv om søppel ikke hentes må vi betale. Hvis vi ikke er hjemme kan de variable kostnadene reduseres med ca. 15.000 kroner per måned.

Ved å dra til feriesteder eller helst litt ukjente «perler» i Spania, Italia, Hellas eller Kroatia – kan man kose seg i varmen, dra på «sightseeing», bade, nyte rimelige restauranter og leve billig. Fire uker i Syden, inklusiv billig fly, kan vi få for ned mot 15.000 kroner!

Så kjære pensjonister eller folk som kan ta seg fri: Pakk kofferten, sett temperaturen på ti grader, steng ned boligen, parker bilen og trekk sørover. Det «koster» nesten ikke noe, så lenge strømmen er dyr og norske butikker kjører koronapriser. Kommune, stat, norske butikker og næringsliv vil tape, spesielt strømselskapene, men det er vel bra når man sier vi mangler elektrisitet?

