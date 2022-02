Sykehusplanene angår hele landet

For en drøy uke siden ble endelig utbyggingsplanene for Oslo Universitetssykehus overlevert til plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Etaten har rettet en rekke kritiske spørsmål underveis i planprosessen. Hovedinnvendingen har vært at de valgte tomtene på Gaustad og Sinsen er altfor små til å romme aktiviteten som må flyttes, hvis Ullevål sykehus skal avvikles og selges.

I sykehuset har fagmiljøene og ansattes representanter vært særdeles kritiske. De har motsatt seg oppsplitting av akutt- og beredskapsfunksjonene som i dag er samlet på Ullevål. De har også pekt på at tomtene ikke gir plass for store nok bygg til å huse aktiviteten fra Ullevål.

Også i sykehusets ledelse er planene omstridt; en samstemmig ledelse i klinikk for psykisk helse og avhengighet har motsatt seg å flytte behandlingsarealene til det planlagte nye anlegget – som skal plasseres vegg-i-vegg med landets største veikryss på Sinsen.

Ettersom flere detaljer i planene ferdigstilles, står manglene tydeligere fram. Arealene blir altfor knappe. De nærmeste ti-årene vil sykehusene måtte behandle langt flere pasienter. Men på Gaustad er det ikke planlagt nye arealer for den ventede veksten i virksomheten Rikshospitalet i dag ivaretar.

På Nye Aker er det avsatt et særdeles knapt areal for fødselsomsorgen. Etter hva vi hører må de fødende klare seg med halvparten av det arealet som de fødende på Haukeland har tilgjengelig. Den veletablerte ABC-klinikken blir det ikke plass til. Flertallet av røntgen-leger på Aker vil ikke ha noe sted å utføre arbeidet sitt. De trenger om lag seksti arbeidsstasjoner, men det er kun planlagt tjue arbeidsplasser.

Helseminister Høie satte kursen for dette prosjektet da han i 2016 bestemte hvordan løsningen skulle bli før utredningen hadde fått gått sin gang. Han har avvist alle alternative forslag og vendt det døve øret til saklige og godt begrunnede innvendinger.

I stedet har han opptrådt splittende ved å sette Oslo-sykehusene opp mot resten av landet; omkalfatring av sykehusene i Oslo skal komme resten av landet til gode, og omkvedet har vært at byen allerede har så mange sykehus. Denne fordummende argumentasjonen har vår nye helseminister valgt å videreføre.

Sykehusene i Oslo er ikke bare sykehus for byens befolkning. De er viktige for hele landet. Mer enn halvparten av aktiviteten er region- og landsfunksjoner. Fødes barnet ditt med alvorlig hjertesykdom i Ålesund så står Rikshospitalet klar til å operere.

Kapper du av deg hånden i Finnmark flys du samme sted for å få sydd den på. Pådrar du deg store skader i en trafikkulykke i Søgne flyr helikopteret deg til Ullevål. Skjer det en gasseksplosjon eller et stort skred i Sør-Norge trommes traumemiljøene på Ullevål sammen og dørene åpnes på vidt gap. Og hvis du og dine trenger sykehusbehandling som legene i ditt lokale sykehus ikke kan tilby, kan Oslo-sykehusene tre hjelpende til. Innbyggerne i hele Norge er brukere av tilbudene som Oslos sykehus har bygget opp gjennom mange tiår.

Sykehusene i Oslo er hele landets bakvakt.

Men Oslo-sykehusene er også byens sykehus, og en integrert del av byen vår. De siste årene har Oslo by blitt satt på sidelinjen når det gjelder vårt eget sykehustilbud. Etter at Aker sykehus ble nedlagt har Helse Sør-Øst henvist tre av byens bydeler til Akershus universitetssykehus.

Der har det vært trangt om plassen, og trangere skal det bli. Behovsveksten i området tilsvarer sykehusbehovet i én by av Moldes størrelse hvert annet år. Også i reguleringsspørsmålet har Oslo blitt behandlet som uvesentlig. Til tross for at planmyndighetene gjentatte ganger har innvendt at de valgte tomtene ikke er store nok – verken i dag eller for framtiden – fortsetter Helse Sør-Øst ufortrødent å presse kommunen.

Nå har alle partiene i bystyret, med unntak av Høies eget parti, gitt klar beskjed til regjeringen at reguleringsprosessen i Oslo skal få gå sin gang uten statlig inngripen. Derfor er det særdeles foruroligende at departementet og helseminister Kjerkol antyder at de kan gripe inn i prosessen med statlig regulering. Oslo har gitt klar beskjed til regjeringen om å ikke å gripe inn. Vi forventer at regjeringen i denne saken følger sitt eget slagord; tiden for overkjøring av lokaldemokratiet er forbi

Innlegget er signert av Bente Christensen, leder Ullern Arbeiderparti, Dag Einar Thorsen, leder i Ellingsrud Arbeiderpartilag, Marit Nybakk, tidligere stortingsrepresentant Oslo, Bjarne Eikefjord, styremedlem Int. Forum, Gro Balas , tidligere helsebyråd og styreleder ved Ullevål sykehus, Amiran Akiamiran, leder Tåsen-Ullevål Arbeiderpartilag, Tove Strand, tidligere sosialminister, ass.direktør ved Rikshospitalet, direktør Ullevål og viseadm. dir. OUS, Morten Edvardsen, gruppeleder for Sp i Oslo bystyre

