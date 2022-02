Det må tenkes nytt i sykepleien

«Hører regjeringen sykepleiernes rop?» var overskriften til Olaug Bollestad, partileder i KrF og intensivsykepleier, sitt bidrag til debatten i midten av desember. Et raskt google-søk viser at overskriftene er mange.

Slitne sykepleiere lurer på hvorfor de skal stå i jobbene sine, etter å ha beskrevet sin arbeidshverdag.

Bollestad hadde to forslag, som ofte går igjen hos flere. De samme forslagene ser ut til å være NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen sine prioriterte målsettinger: Høyere lønn og behov for rekruttering og kompetanse.

Sykepleiere fortjener absolutt lønnsøkning, og vi har mildt sagt et skrikende behov for kompetanse. Samtidig hjelper ikke lønnsøkning om ikke arbeidshverdagen blir annerledes. Det er i så fall et meget kostbart forsøk på løsning, som trolig vil resultere i fortsatt fravær og sykemeldinger grunnet utslitte ansatte.

Det hjelper ikke med lønnsøkning om ikke arbeidshverdagen blir annerledes, skriver Mari Elisabeth Arntzen Toftegaard, kvalitetsrådgiver for helse og omsorg i Nord-Odal kommune.

Vi bruker nesten halvparten av vårt voksne, våkne liv på jobb, og det sier seg selv at trivsel på jobb og i hverdagen er viktig. Rekruttering og kompetanse i sykepleie vil heller ikke være et effektivt tiltak, når det rett og slett er for få som utdannes.

Det som er synd, er at vi i mange år har visst at det blir flere eldre og færre yngre. Vi har hatt god tid til å forberede oss. Likevel kommer det som kastet på kommunehelsetjenesten, med overliggerdøgn på sykehus grunnet manglende sykehjemsplasser, sprengte hjemmetjenester og mangel på ansatte. Utviklingen går sin gang. Kommunehelsetjenesten pålegges mer og mer, uten kapasitet, kunnskap og ressurser til å imøtekomme kravene.

Varslingene fra Bollestad og Sverresdatter inneholder ikke bærekraftige tiltak. Derfor er det vanskelig for helselederne og politikerne å komme med tilsvar. Vi kan ikke imøtekomme alle kravene til kommunehelsetjenesten uten å endre hvordan tjenestene er organisert. Vi må jobbe annerledes enn i dag. Det krever bred holdningsendring.

Roller, oppgaver og ansvar både hos innbyggere og helsepersonell må endres. Den enkelte innbygger kan og bør få mer ansvar for både seg selv og sine nærpersoner. Helsepersonell kan legge bedre til rette for at innbyggerne får det de trenger når de trenger det. For å lykkes, bør vi avklare sykepleiernes roller og oppgaver:

• Til hvilke generelle oppgaver trengs sykepleiere?

• Til hvilke spesifikke oppgaver trengs sykepleiere?

• Hvilke av dagens sykepleieoppgaver kan andre ta?

• Hvordan kan det vurderes om en sykepleier har gjort en god jobb?

Samtidig som disse avklaringene gjøres, må det skje en endring i utdanningen til sykepleiere, slik at det som læres samsvarer med forventningene ute i feltet.

En god sykepleier skal gi god pleie til hele mennesket. I dag tømmes det søppel, res opp senger, smøres mat, klippes negler, rulles hår og gis fotbad. Sykepleiere har vanskeligheter med å gi slipp på disse oppgavene. Det er derfor viktig å endre sykepleiernes krav og forventninger til seg selv.

Om ikke sykepleieren skal gjøre alle oppgavene, hvem skal gjøre dem da? Frivillige, pårørende, venner og familie må involveres og bidra mer. Den enkelte pasient må ta mer ansvar for eget liv.

Kommunehelsetjenesten har ikke uuttømmelige ressurser, og det er nettopp dette politikere og helseledere må fremme i sine svar på varslingen. Samfunnet har ikke tilrettelagt for at innbyggere skal bidra mer, så dette er en helhetlig prosess som må starte øverst i systemet.

Det er det som er helseledere og politikernes viktigste oppgave nå: Å tilrettelegge for at den enkelte har mulighet til å ta ansvar for eget liv og ivareta sine egne i størst mulig grad.

Henry Ford sa det så fint: «If you always do what you’ve always done, you’ll always get what you’ve always got».

