Taliban har ingenting i Norge å gjøre

Det er naivt å tro at forhandlinger med Taliban vil lykkes, og det er både flaut og pinlig at Støre og Slagsvold Vedum bruker flere millioner skattekroner på å hente den ekstreme islamistiske terrororganisasjonen til Norge.

At Dagsavisen på lederplass beskylder Frp for å drive med «terrorpopulisme», og ikke evner å se forskjellen på at Støre og Vedum henter Taliban til Norge i privatfly på skattebetaleres regning, og fredssamtaler som fant sted i Norge i 2015, får stå for avisens egen regning.

Det lar seg ikke sammenligne, uansett hvor mye kommunikasjonsfolkene til Arbeiderpartiet bruker dette for å prøve å dempe raseriet, sikkert både blant sine egne medlemmer og velgere. I Senterpartiet ser vi ordførere som allerede tar til orde for å vurdere regjeringsdeltakelsen.

Norge og NATO var i Afghanistan i 2015 og landet var styrt av en valgt selvstyreregjering. I arbeidet med å prøve å få på plass et fungerende demokrati og fred for befolkningen, jobbet man for fredsavtaler mellom ulike grupperinger i landet.

Det ble holdt et møte i Oslo der representanter for ulike deler av Afghanistan var samlet, deriblant noen med bakgrunn fra Taliban. Men den store forskjellen er at Afghanistan ikke var styrt av Taliban i 2015, og heller ikke i 2017. I 2021 tok Taliban makten gjennom statskupp.

Nå inviterer altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet kuppmakerne til luksusopphold i Norge på skattebetalernes regning. Taliban vil bruke dette for alt det er verdt i sin propaganda, og sier allerede at de ser dette som en form for internasjonal anerkjennelse.

Til og med tidligere generalløytnant Robert Mood, sier at Norges-besøket er en tydelig legitimering av Taliban, og at Taliban åpenbart vil bruke dette som en seier. Dette viser hvor naive Norge fremstår.

Det er også grunnen til at slike samtaler burde foregått i Afghanistan, i landets nærområder eller Doha der samtaler har funnet sted før, og ikke i Holmenkollåsen i Oslo. Det er sjokkerende at regjeringen heller ikke har stilt noen krav til dem som kommer. Toppen av kransekaka er at broren til en nordmanns morder ønskes velkommen på Soria Moria. Ikke engang hvem som fikk tilgang til norsk jord har Støre og Huitfeldt stilt krav til.

FrP er selvsagt enig i at man må bidra til å hjelpe befolkningen i Afghanistan og unngå en humanitær katastrofe. Men dette må skje med det internasjonale samfunnet i spissen og ikke på norsk jord. At Dagsavisen kaller dette terrorpopulisme viser hvor fjernt denne avisen er fra vanlige folk.

Dette er noe som opprører svært mange. At alle partiene på Stortinget slutter opp om invitasjonen til representanter fra bødlene i Taliban, fra Rødt til Høyre, sier det meste om hvor naiv de andre partiene er. Den er sterkest den som står alene. Det ufattelige er at Frp står alene blant partiene om å ta avstand fra terroristbesøk på norsk jord.

