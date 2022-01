Ressurssterke innvandrerkvinner trengs i norsk arbeidsliv

I en kronikk i Dagsavisen 11.01 skriver Anita Røysum om ressurssterke innvandrerkvinner som trengs i det norske samfunnet, men som ikke får god nok hjelp av Nav. Jeg er helt enig. Norsk ar­­beids­­liv går glipp av viktige ressurser dersom disse motiverte kvinnene ikke får brukt sin kompetanse.

Det er et sentralt mål for Nav at innvandrere skal få brukt ressursene sine, og innvandrere fra land utenfor EØS er én av flere prioriterte grupper i Nav.

Røysum mener Nav ikke har tiltak som er tilpasset ressurssterke innvandrerkvinner. Hun viser til to kvinner som har opplevd at tiltakene kom for sent og at de ikke var individuelt tilpasset. Slik ønsker vi ikke at det skal være.

Ressurssterke innvandrerkvinner med utdanning og kompetanse kan oppleve barrierer som gjør at de trenger veiledning og mulige tiltak for å komme i jobb. Vår erfaring er at dette kan handle om mangelfullt nettverk, lite kjennskap til norsk arbeidsliv, samt norskferdigheter som ikke er på et høyt nok nivå.

NAV skal tilby bistand til alle som trenger hjelp til å komme i jobb. Avhengig av behovet, kan det være veiledning, jobbsøkerkurs, arbeidsmarkedstiltak eller personlig oppfølging fra en profesjonell karriereveileder.

Vi utvikler kontinuerlig initiativ og tiltak for å treffe både målgruppers og arbeidsmarkedets behov. Flere av dem har som mål å få innvandrere med relevant kompetanse i arbeid. Et godt eksempel er prosjektet Veiledning av innvandrere med høyere utdanning i Oslo, som har gode resultater.

For å lykkes med arbeidsinkludering er Nav avhengig av et godt samarbeid med arbeidsgiverne. Globale Bærum og Globale Sandefjord er gode lokale initiativer der vi samarbeider med arbeidsgivere som ansetter høyt utdannede innvandrere. Det finnes flere eksempler rundt om i landet.

Forskning og debattinnlegg som det Anita Røysum her bidrar med, er viktige kilder til kunnskap for utvikling av våre tjenester. Vårt mål er at flest mulig skal få bidra med sine ressurser i det norske arbeidslivet.

Rettelse: I Dagsavisens papirutgave 18.01 ble dette innlegget trykket med gal tittel, hvor ressurssterke var byttet ut med ressurskrevende. Debattredaksjonen beklager feilen.

