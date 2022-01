Skal Oslo bli byen for de rike?

Som ung voksen i etableringsfasen ser jeg bare to alternativer for å kjøpe bolig i Oslo. Du må enten ha:

A) Høy inntekt eller god økonomi. B) En familie med høy inntekt eller god økonomi.

Har du ikke en av de to, blir du rett og slett fortalt av din egen by at det ikke er plass til deg. Du kan ha fast jobb og bruke flere år på å spare, men det er fremdeles ikke godt nok.

Men har du sterk økonomisk bakgrunn og foreldre som kan hjelpe deg – ja, da kommer du enkelt inn. Hardt arbeid blir rett og slett oversett, mens økonomisk bakgrunn blir prioritert.

Vi lever i et samfunn der vi konstant blir fortalt at penger ikke er alt, og at det materialistiske ikke har noe å si. På skolen lærer vi om hvor rettferdig landet vårt er og at vår økonomiske bakgrunn ikke skal påvirke framtiden vår.

Men boligmarkedet i byen min forteller en helt annen historie.

[ Debatt: De tror det er de som bestemmer hva det vil si å være muslim ]

Aima Hassan (20), Skuespiller, student og medlem i Auf. (Privat)

Du har sikkert hørt tallene før: Sykepleierindeksen fra Eiendom Norge viste at en sykepleier med en årslønn på 580.000 kroner kun har råd til å kjøpe 1,3 prosent av boligene i Oslo.

1,3 prosent!

Den 1,3-prosenten er mest sannsynlig trange boliger eller såkalte oppussingsprosjekter. Sykepleieryrket har mye høyere lønn enn veldig mange andre yrker. Vi ser blant annet at gjennomsnittslønna i bydel Stovner er 360.926 kroner, med andre ord enda flere som sliter eller kommer til å slite med å komme seg inn på boligmarkedet i Oslo. Unge som følger med på slik statistikk, velger kanskje bort studier med lav eller gjennomsnittlig inntekt bare for å få muligheten til å eie - i den byen de ønsker å bo i.

Det er skikkelig trist å se at Oslo begynner å bli til en by for de rike.

Mange vil si: Hvorfor klager dere? Det er ingen menneskerett å bo i Oslo, det er bare er å flytte et annet sted.

Men når man har fast jobb i Oslo er det ikke særlig fristende eller rimelig å måtte pendle tre timer frem og tilbake bare for å komme seg på jobb. Kollektivtransporten gjør det ikke særlig enklere, 2000 kroner for månedskort hvis man for eksempel skal komme seg til Oslo fra Jessheim.

[ Bilfritt byliv utvides: Disse sentrumsgatene skal byrådet stenge for biler i år ]

Dessuten glemmer man et annet viktig poeng: Hadde alle som ikke har råd, flyttet fra Oslo, hadde vi endt opp med en by med mindre mangfold. En by for dem med penger. Det som gjør Oslo til Oslo, er jo nettopp mangfoldet. At så mange forskjellige mennesker bor på samme sted.

Sammen skaper Oslo-borgerne åpenhet, og byen er en unik hovedstad.

Istedenfor å ta tak i problemet og gjøre noe med saken, velger politikerne å rette pekefingeren mot hverandre. Høyre tok avstand fra utviklingen som har skjedd de siste årene og pekte på byrådet i Oslo. Samtidig lovte Arbeiderpartiet en mer aggressiv boligpolitikk. Høyre er ett av de partiene som har gitt mange tomme løfter under tidligere valgkamper, det gjenstår å se om Arbeiderpartiet tar saken på alvor og holder løftet.

Det jeg forventer fra en sosialdemokratisk regjering er en rettferdig boligpolitikk der alle har en plass i boligmarkedet.

Vi må gjøre det for Oslo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen