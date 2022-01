Svar til Kjetil Staalesen: Den draumen

For de fleste av oss er et liv som rentenist verken ønskelig eller realistisk. Det er derfor lett å tilslutte seg Kjetil Staalesens gode anbefalinger og pensjonsråd slik han oppsummerer dette i kommentaren 2. januar. God helse, en jobb du trives og utvikles i, ryddig privatøkonomi og et godt sosialt nettverk er viktige vilkår for et godt liv.

Det tror jeg de fleste er enige i.

Så har vi likevel i vår artikkel som omhandler realistiske avkastningsforventinger i markedet for kapitalinvesteringer laget et litt spisset eksempel som viser at kravet til finansiell sparekapital er betydelig høyere enn de fleste forventer, om en skal kunne leve av avkastningen alene.

Men selv om store tall er egnet til å sette kaffen i halsen slik Staalesen peker på, kan det kanskje likevel være nyttig informasjon. Kanskje nettopp det å tenke igjennom hvilket kapitalbehov som må til for å kunne motta en gitt årlig realavkastning har verdi? Fordelen med slike avkastningsberegninger er at de er lineære, kapitalbehovet reduseres tilsvarende det målet en selv setter for årlig bidrag fra investeringene. Dette kunne vi selvsagt illustrert bedre, og gjort eksemplene tydeligere for flere.

Når Norges Bank i sin pengepolitiske rapport så tydelig signaliserer at normal realrente fremover vil være om lag null prosent, så betyr det noe for den avkastning en kan vente fremover. Dette gjelder uavhengig av om en som privatperson skal spare til egen pensjon, skal ta vare på en stor familieformue eller om en jobber profesjonelt med kapitalforvaltning.

Alle vil møte den samme utfordringen i årene fremover; hvordan skal jeg sikre at jeg klarer å opprettholde realverdien på mine sparepenger? Kanskje det er derfor Pensjonsfond Utland så tydelig signaliserer reduserte forventninger til hvilken avkastning de kan oppnå i årene fremover? Betydningen av dette er publisert i et eget Discussion Note fra samme kilde.

Så selv om jeg til det fulle støtter Kjetil Staalesens anbefalinger og Pensjonsråd så synes jeg det er synd at han ikke synes å fange opp kjernen i problemstillingen vi drøfter. En realrente rundt null er en felles utfordring for den vanlige private sparer, for private og offentlige pensjonskasser, for store familieformuer og for vår felles nasjonale pensjonsformue forvaltet i Norges Bank.

Vi tror dette er en problemstilling med store implikasjonene for både offentlig og privat sparing og kapitalforvaltning. For å kunne bistå i møte med denne utfordringen har DNB etablert en egen enhet med eksperter på denne typen problemstillinger. Jeg inviterer derfor med dette Kjetil Staalesen og LO til en felles gjennomgang og diskusjon der vi kan dele innsikt og perspektiver på dette viktige området.

