Senterpartiet - ekte «guttastemning»

Parti­lederen selv og et par mannlige statsråder dominerer nyhetsbildet. Det til tross for at Sp har fire kvinnelige statsråder i den nye regjeringen.

To «harde», justisminister og landbruksminister, og to «myke», barne- og familieminister og utviklingsminister.

Det virker likevel lenge siden partiet hadde kvinnelige talspersoner som uttalte seg mer om politikk og mindre om å være kvinnelige politikere. Litt mindre lenge siden en avgått kvinnelig partileder mottok slibrige SMS-er fra mannlige, anonyme partimedlemmer på fest.

Er det en sammenheng der?

[ – Hvem er det som orker å gå på akkord med alt du er for å henge med en gjeng sossete kjerringer? (+) ]

Sara Reitan Jacobsen, lektor. (Privat)

Halvparten av befolkningen i landet er som kjent kvinner, men fortellingen om hvordan Sp skal ta Norge og distriktene inn i framtida, er som tatt ut av en husmorreklame fra 50-tallet. Er det rart at bygdas ressurssterke kvinner og menn søker seg til de store byene etter endt utdanning ?

Og synes egentlig strategene i partiet at det er et problem at de drar – for godt?

[ – Hvilken mann sier offentlig: «Jeg har lyst på masse barn, men jeg får det ikke til» ]

For hva kan egentlig Vedum & Co tilby unge ambisiøse mennesker, utover et mindre ambisiøst grønt skifte - og at alle skal ha råd til å «kjøre unga sine på trening»?

Statistikken om oppvekstvilkår for barn og unge utenfor de store byene er ikke oppløftende lesning, verken for ordførerkandidater, storbønder eller vanlige folk, med eller uten odel. Lavere skår på alt fra utdanning, sysselsetting, folkehelse og psykisk helse, samt høy forekomst av rus, mobbing, barnefattigdom, selvmord, seksuell trakassering, hverdagsrasisme, homohets og machokultur.

Det er en tid for alt, også for å dyrke utdaterte forestillinger om Norge og nasjonalstaten. I mellomtiden reiser kvinnene – til byene, til karrieremuligheter, tjenesteproduksjon, kulturliv og mangfold.

[ Debatt: Denne unntakstilstanden kan gjøre oss syke av stress ]

Tygg på den, Vedum, neste gang en medierådgiver foreslår nok et utspill om høye strømpriser, uttak av ulv, drivstoff og nasjonal selvbergingsevne.

Om få år vil «gutta-partiet» ha mer enn nok med å berge seg selv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen