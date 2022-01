Regjeringen tar ikke ansvar

FN har slått alarm om at det er «kode rød» for menneskeheten.

Vi må ta drastiske grep hvis vi skal unngå store og katastrofale klimaendringer. Samtidig er det fortsatt mulig å slippe unna de mest katastrofale klimaendringene dersom vi fører en aktiv politikk her og nå.

En av de tydeligste beskjedene fra FNs generalsekretær er at vi må slutte å lete etter mer kull, olje og gass.

Vi trenger ikke engang å se fremover for å vite hva vi har i vente.

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt.

2021 var et år med ekstremvær over hele kloden. I USA var det kraftige vinterstormer i februar, som gjorde at 5 millioner mennesker mistet strømmen, og over 200 mistet livet. I Australia var det uvanlig mye regn i mars, 18 000 mennesker måtte evakueres.

Flere enorme sykloner traff India i mai. I juli var det Vest- og Sentral-Europa som ble rammet av enorme nedbørsmengder og flommer som tok med seg hele landsbyer. Kina ble også truffet av oversvømmelser og flom, mens USA i august fikk orkanen Ida inn over seg med hele sin styrke. Og i november var det oversvømmelser i Canada.

Dette er bare noen av de store hendelsene som hver for seg er grusomme, og som til sammen maler et bilde av hvordan fremtiden kan bli.

Også her hjemme vil økt risiko for flom og skred være en fare for menneskers liv og helse.

Etter flere tiår med miljø- og næringspolitisk handlingslammelse haster det mer enn noen gang å kutte utslipp, bevare naturmangfoldet og bygge ut norsk industri. Vi kan ikke fortsette å bare sette mål for datoer langt fram i tid.

Vi må også fatte konkrete politiske vedtak for å oppnå målene.

Som petroleumsprodusent har Norge et særlig ansvar for å følge oppfordringen fra FN, og slutte å lete etter olje og gass på norsk sokkel. Derfor mener Rødt at vi ikke kan gi noen nye letetillatelser på norsk sokkel, heller ikke gjennom den såkalte TFO-ordningen som gir tillatelser på ferdig definerte områder. Vi vil trekke tilbake de siste tre konsesjonsrundene, og slutte å lete etter mer olje.

Å åpne nye oljefelt og samtidig skulle bremse klimaendringene er nemlig uforenlig.

For å hindre at veien ut av oljealderen ikke blir en overgang til massearbeidsledighet, må vi også ta ansvar for at Equinor blir et verktøy for ny, klimavennlig industri. I stedet for å pøse ut penger til selskaper som leter etter olje, må vi ta Equinor av børs, avvikle utenlandssatsingen i olje- og gassprosjekter og gjøre Equinor til et industrilokomotiv for samfunnsbygging i hele Norge.

Å fortsette å lete etter olje er å lukke øynene for den markedsstyrte krasjen av oljenæringen som kommer til å komme, både fordi etterspørselen endrer seg og fordi det dreier seg om en ikke-fornybar ressurs, med påfølgende stor arbeidsledighet.

Den oljen vi allerede har funnet vil vare i flere tiår fremover. Det er år som må brukes til nødvendig omstilling fremfor å tviholde på oljen som Norges hovednæring. Hvis ikke blir det slik at de som har skapt store verdier for fellesskapet på norsk sokkel, må være de som tar regningen med arbeidsledighet og utrygghet.

Regjeringen tar ikke ansvar. Gjennom det megalomane prosjektet med å elektrifisere sokkelen, prioriterer de heller olje og gass fremfor nye, klimavennlige arbeidsplasser på land. Dette er et grønnvaskingsprosjekt som ikke kutter utslipp globalt, samtidig som elektrifiseringen tar strøm fra land som kunne vært brukt til norsk kraftforedlende industri.

Elektrifisering av sokkelen gjør at klimatallene ser pene ut på vårt nasjonale utslippsbudsjett, men har liten virkning i verden. Og konsekvensen av å sende 10 til 15 TWh ut på sokkelen, kan være at vi ikke har nok strøm til industrien på land, som produserer eksportvarer med mye lavere utslipp enn det kan gjøres andre steder i verden.

I dag skal Stortinget stemme over et forslag om å stanse oljeleting på norsk sokkel.

Dessverre står de store partiene samlet om et standpunkt som hører hjemme i fortiden. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil nemlig ikke stanse oljeletingen. Da tar de ikke klimaendringene på alvor – og heller ikke hva vi skal leve av i fremtiden.

Dagens oljearbeidere, og deres barn og barnebarn, trenger en industri å leve av når oljen tar slutt. Omstillingen må starte nå.

Rødt jobber for en rettferdig klima- og miljøpolitikk som får ned både ulikheten, utslippene og stopper tap av natur, med tiltak som skiller mellom de som har mye og de som har lite. Det er mulig å skille mellom grunnleggende forbruk og luksusforbruk, og mellom by og bygd.

Men da må fellesskapet være driveren for politikken, ikke kortsiktig profitt. Vi trenger en aktiv næringspolitikk som kutter utslipp og bygger nye arbeidsplasser i hele landet, basert på demokratisk eierskap og kontroll over ressursene, fornybare råvarer og verdensledende industri.

Vi trenger endring, og vi trenger det nå.

