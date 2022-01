Vi må le, elske og leve!

«Jeg vet jeg er trygg når jeg tenker rasjonelt, men jeg er likevel bekymret, og det sliter meg ut», sier en coaching-kunde til meg.

Til tross for lang utdannelse, gode evner til å reflektere og å ta sine egne avgjørelser, innrømmer hun med klump i halsen at hun blir engstelig. Selv om fornuften minner henne om at dette kommer til å gå bra.

De uendelige påminnelsene om unntakstilstanden vi lever i preger henne, og hun liker det ikke.

«Hvor farlig er egentlig situasjonen for barna mine akkurat nå», undrer hun.

De fete overskriftene slår mot oss overalt.

Ordvalget minner om en krigslignende tilstand: «Vi er i fare!». Det påvirker oss: helsen, relasjonene våre og livskvaliteten vår.

Ord kan skape trygghet, samhold og glede. Men også frykt, splid og splittelse. Ledere har et særskilt ansvar i krisesituasjoner. Til å samle flokken og utvise klokskap. Retorikken har en helt sentral plass i en leders rolle og det er viktig å ta inn over seg hvordan hver enkelt mann og kvinne, og barn for den saks skyld, blir påvirket av det som blir sagt og skrevet.

Å utsettes for stadige påminnelser med budskapet om at «du er ikke trygg», «du må holde avstand til de du vanligvis klemmer» eller «vær forsiktig, du vet aldri når du kan bli smittet» gjør noe med oss. Spesielt når det samme gjentas over måneder og år.

Kroppen oppfatter budskapet om at du er i fare. Kortisolnivået øker og gjør deg årvåken. Det viktigste blir å overleve, alt annet kommer i andre rekke.

Frykt vekker instinktene som gjør at vi enten flykter eller går i kamp. Det blir vanskelig å hvile, konsentrere seg, ta rasjonelle avgjørelser eller se ulike perspektiver. Du blir stressa. Og stress over tid gjør deg syk. Immunforsvaret svekkes, du kan utvikle angst, depresjon eller få fysiske plager.

Frykt smitter raskt, skaper panikk, sinne og frustrasjon. Dette smittetrykket må vi ikke undervurdere ringvirkningene av.

Når du over måneder og år blir minnet om at du ikke kan slappe av, leve som normalt eller være sikker på hva som dukker opp rundt neste sving, vil kroppens stressrespons være konstant aktivert og du kan bli syk. Fysisk og psykisk syk. Hvis du i tillegg fra før av var ensom, hadde angst eller allerede levde med mye stress, kan dette få begeret til å renne over.

Helt fra fødselen av er vi avhengig av en bekreftelse på at vi er trygge. Det er helt avgjørende for vekst, utvikling og god helse. Vi trenger å le, elske og leve. Og når vi er redde eller utrygge blir ikke dette lenger like tilgjengelig. Enkeltindivider, relasjoner og samfunnet vårt tar skade av dette.

Skal vi komme gjennom denne unntakstilstanden friske og med vitaliteten i behold, må vi kjenne oss trygge.

