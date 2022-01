Grønne skjær i sjøen

Strømkrisen har dukket opp som et skjær som ikke var avmerket på kartet.

På tross av at årsakene har vært kjent lenge: lite vann i magasinene, kabler for strømoverføring til utlandet og en avtale (Acer) som gjør det vanskelig å redusere strømeksporten. Norge er ikke lenger et energipolitisk annerledesland.

Vi er koblet til et større marked, og strømprisen styres ikke lenger av produksjonskostnadene, men av markedsmekanismen: tilbud og etterspørsel.

Alle hyller markedet når det er i balanse, og det er det etter rådende økonomiske teorier alltid. Men nå er det altså ikke i balanse. Etterspørselen overstiger tilbudet, og slik vil det være i overskuelig framtid.

Hva har skjedd?

Europa og verden har satt seg ambisiøse og nødvendige mål for reduksjon i CO2-utslipp, det vil si at prisen på CO2-kvoter må opp, og forbruket av de dominerende energikildene, kull, olje og gass, må ned.

EU har vedtatt at CO2-utslippene skal reduseres med 55 % innen 2030, og karbonnøytralitet innen 2050. Dagens situasjon, med økte priser på fossil energi, økte priser på CO2-kvoter, lite vind og lite nedbør, viser at det er lettere å gjennomføre det grønne skiftet på papiret enn i praksis.

Klimapolitikken, både her hjemme, i Europa og globalt, har vært preget av ambisiøse mål – og håpet om at midlene for å nå målene blir til mens vi går.

Men har vi vært for optimistiske?

Vindenergi er sikkert en klimavennlig energi, men langt fra miljøvennlig i videre forstand. Arealinngrepene kan være enorme (og arealinngrep er den fremste årsaken til tap av biologisk mangfold), fugler blir hakkemat mellom vingene, og de samme vingene slites og slipper fra seg betydelige mengder mikroplast.

Solenergi kan i stor grad produseres ved å plassere paneler på eksisterende tak og vegger, men både panelene og batteriene krever tilgang til sjeldne mineraler, som igjen forårsaker store naturinngrep og forurensning når de utvinnes. Ujevn produksjon skaper både behov for stabiliseringskraft og for en viss overdimensjonering av anleggene. Kabler og kraftgater gir store naturinngrep, og krever store mengder metall, særlig kobber.

Kjernekraft skaper forurensning i hele produksjonskjeden fra urangruvene til deponering av det radioaktive avfallet. Reservene av uran er begrenset, og gjør at potensialet for å erstatte fossil energi ikke er stort.

Dessuten er størstedelen av dagens atomkraftverk bygd i etterkant av oljekrisen for 50 år siden, og lever allerede på overtid. Siden det er svært dyrt å demontere dem, blir de gjerne renovert (noe de egentlig ikke ble konstruert for) – men det er som med sokker, det er en grense for hvor mange ganger de kan stoppes.

Klimapolitikk kan ofte minne om en seilas der målet er kjent, men farvann og værvarsel ukjent.

Man kan spørre seg om en skipsfører hadde fått med seg mannskap på en slik ferd – men som mannskap på Tellus er vi pent nødt til å holde oss om bord. De gule vestene i Frankrike, trumpismen i USA og dagens energikrise tyder alle på at vi befinner oss i urent farvann.

Vi gjør det stikk motsatte av Leiv Eiriksson eller Columbus. De hadde nok uklare forestillinger om målet, men de hadde i det minste gode skip og et mannskap med kunnskap og erfaring. De kom, som vi vet, til målet i god behold.

Kanskje har vi noe å lære av dem?

Ta utgangspunkt i situasjonen og kunnskapen her og nå, og navigere etter dem. Vi vet hva vi må: Redusere klimagassutslippene - og vårt økologiske fotavtrykk generelt - slik at vi unngår en oppvarming på mer enn 2 (helst 1,5) grader. Vi vet hva vi har av teknologi og politiske styringsinstrumenter. Spørsmålet er hva vi kan få til innenfor disse rammene.

Antagelig må vi snarest innse at grunnen til at vi ødelegger klode og klima er at vi overutnytter klodens ressurser og slipper ut for mange avfallsstoffer (forurensning).

Med den teknologien som vi kan være rimelig sikre på å kunne bruke innen den tidshorisonten vi snakker om (10–30 år), er det knapt noen annen utvei enn å redusere ressursuttaket (forbruket) til det kloden kan tåle, og samtidig fordele reduksjonen slik at de som bruker mest – nasjonalt og globalt – må redusere forbruket sitt, mens de som har minst får øke det til et nødvendig minstenivå.

Det sier seg selv at dette ikke er lett, at det er mer behagelig å satse på at ny teknologi dukker opp slik at alt kan fortsette som før, og de som må redusere forbruket sitt, vil bruke den makten de har (og det er de som har mest makt) for å hindre et slikt reelt grønt skifte.

Alternativet er å seile videre og håpe at børen blir god og at farvannet er rent. Det er risikabelt, og det skal ikke mye fantasi til å se hvordan enhver ny grunnstøting vil skape politisk turbulens og mulighet for angrep fra populistiske sjørøvere som minst av alt har som mål å trekke skuta fra skjæret og få den på rett kjøl.

