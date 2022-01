Imaginære fiendebilder

Rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk kom ikke som en overraskelse.

Heller ikke uventet var avsporingen av rusreformen. I 40 år har fagfolk vist til behovet for syndebukker som utgangspunkt for forbudet, og i over 10 år har det sivile samfunn, uten hell, bedt politikerne om å vektlegge menneskerettighetene.

Det eneste nye er derfor at regjeringen, til tross for sitt ekspertutvalg, viderefører straff på tilbakeviste premisser. Det er ille at en politikk som koster tusenvis av menneskeliv videreføres, og den nye koalisjonen bestående av Høyre, Venstre, SV, Rødt og MDG, tilbyr lite nytt.

Det er nå bare domstolene som kan redde rusreformen og avhjelpe en konstitusjonell krise.

Roar Mikalsen, leder for AROD. (Privat)

De forfulgte grupperingene sliter, men det gjør også nasjonen. Siden 1980-tallet har Norge ligget høyt på Europas overdosestatistikker og dette tilskrives forbudslinjen. Samfunnets systemiske fordømmelse sørger for unødig fremmedgjøring, sykdom, fengsling, og død, og som organisasjon tilegnet avklaringen av et rettighetsbilde satte Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) en bod med cannabis og psilocybin-produkter utenfor Politihuset i Oslo den 11. september.

Vi så sivil ulydighet som siste utvei fra nye år med politikk som forfølger befolkningen på tilbakevist grunnlag. Etter rusreformutvalgets rapport, og politikernes behandling, har det vært en splittelse hvor forbudstilhengerne kjenner frustrasjon over ikke å bli trodd på gode motiver, mens reformtilhengerne ser keiseren som avkledt alle klær.

Debatten har blitt mer polarisert, idet førstnevnte ikke vil godta rusrapportens konkusjoner og sistnevnte mener at menneskerettighetene er på deres side. En videre avklaring er nødvendig, men politikerne vil ikke ha den, og AROD tok derfor ruspolitikken til domstolene.

Vi har sett narkotikakrigens omkostninger fra tiår til tiår. Vi kunne ikke akseptere mer unødig død og ødeleggelse, og fordi alle har et ansvar for å sikre menneskerettigheter gikk vi til dette skrittet.

Om rettsstatens garantier innfris, vil domstolene vurdere i hvilken grad individets rett til frihet og samfunnets behov for beskyttelse er fornuftig balansert i ruspolitikken. Forholdet mellom mål og middel vil bli belyst, og det vil bli veid om mindre inngripende tiltak er bedre egnet til å beskytte folkehelsen.

En slik analyse er viktig. Verken ministere eller Stortinget har tatt ansvaret for forfølgelse, og det blir opp til den dømmende makt å kvalitetssikre den politiske prosessen. Landets mest anerkjente jussprofessor, Johs. Andenæs, beskrev dette som et kjernepunkt i rettsstaten, og det er nok av tegn på at dommerne er betenkte. De har sett vekk fra føringer om straff flere ganger, og tiden er mer enn moden for et oppgjør med den blindsone som muliggjør så mye lidelse.

Det er jo hundretusenvis som kjenner dette makkverket av politikk på kroppen. Det er også de som er disponert til å se prinsipper som likhet, selvbestemmelse, autonomi, og frihetspresumpsjon overført på politikken, og fra et konstitusjonelt perspektiv er det stor fallhøyde forbundet med folkeforfølgelse. Det er viktig at det finnes gode grunner, men ingenting tyder på at dette er tilfellet.

Som rusrapporten påpeker er myten om narkotikahaien i stedet politisk fiksjon, og det er behovet for syndebukker som driver politikken videre. Bak strafferammer på 21 år, finner vi en dobbeltmoral som bygger på imaginære fiendebilder, men forbudstilhengere forvrir loven om tilbud og etterspørsel til en offer- og overgriperkontekst.

Bare slik kan man se vekk fra alkoholforbudet og leksjonen om at et regulert marked er bedre enn et kriminalisert. Bare slik kan umyndiggjøringen av brukere og demoniseringen av selgere fortsette, men cannabisselgere kan vanskelig sies å gjøre noe som er verre enn den gjennomsnittlige kjøpmann.

Iallfall vektlegger stadig flere grunnlovsdomstoler selvbestemmelsen til brukere, og det er på høy tid at norske domstoler vurderer lovens kvalitet. Ettersom halve Europa er i ferd med å legalisere cannabis seiler dette raskt opp som den viktigste problemstillingen siden krigen, og ingen er tjent med feilbehandling. Aller minst politi og domstoler.

Førstnevnte kjenner allerede ubehag som følge av usikkerhet rundt bruken av maktmidler, og i tider med offentlig panikk har vi et felles ansvar for å verne om rettsstaten. Det er i Norge like mye tingrettens som høyesteretts oppgave å sørge for et effektivt rettsmiddel, og tilliten til våre institusjoner er avhengig av at samtlige engasjerer seg med de prinsipper som Riksadvokaten hyllet i tilslutning til rusreformen.

Dette innebærer at vi åpner for et regulert marked. Bare ved å vurdere dette kan vi vite om landet har den politikken som skader minst, og det er å håpe at den nye koalisjonen på Stortinget innser dette. Høyre, Venstre, SV, Rødt og MDG har gått sammen om å redde rusreformen, men fordi politikerne ikke vil forholde seg til menneskerettighetene forblir avkriminalisering fokus.

Dette er ikke godt nok, og politikerne har til gode å våkne til konstitusjonelt ansvar. Man trenger imidlertid bare stille de rette spørsmålene, så faller forbudet på sin urimelighet, og den dømmende makt har muligheten til å løfte nasjonen ut av et større mareritt. Som i Sør-Afrika og Mexico, kan den politiske prosessen påtvinges ny retning av domstolene, og det vil bli begynnelsen på helbredelsen for en nasjon som i over 50 år har tapt seg i totalitært farvann.

