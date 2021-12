En ny normalsituasjon

Vi er inne i koronajul nummer to. Atter en gang har vi tatt med oss kontoret og skolen hjem, mens vi har forberedt julehøytiden med avstand og munnbind. Spørsmålet er om dette blir aller siste gang vi må forholde oss til meteren.

Eller kanskje koronajul nummer tre kommer neste år?

Virus trives best om vinteren, og pandemier har historisk sett tatt tre til fem år å bli kvitt – og det var før globaliseringens tid. Det er mye som tyder på at vi skal leve med pandemien i lang tid fremover, nå må vi innse at unntakstilstand er blitt mer og mer normaltilstand.

Geir Arne Olsen. (CF Wesenberg)

Bruken av digitale verktøy og tjenester har eksplodert under pandemien og langt på vei bidratt til å holde hjulene i gang i samfunnet. Heldigvis! Men samtidig har vi også avdekket enorme forskjeller i det digitale tilbudet, kompetansen og bruken, som gjør at alle ikke får ta del i samfunnet.

Mange går glipp av fellesskap og tilgang til tjenester de har rett på.

[ Kommentar: Hva ville du valgt: varme i stua eller julegaver til barna? ]

Så, hvordan kan vi sikre at vi har de verktøyene vi trenger for å leve med en pandemi over tid, og ikke minst hvordan sikrer vi at alle henger med i den digitale hverdagen?

Over 14 prosent av den norske befolkningen opplever digitalt utenforskap. Det betyr at de ikke har evne eller mulighet til å delta i deler av eller hele det digitale samfunnet. To grupper peker seg ut, den største er den aldrende delen av befolkningen.

Eldrebølgen er over oss og en voksende andel av befolkningen henger ikke med på de teknologiske endringene. Den andre store gruppen er de med lavere utdanning. I tillegg faller også minoritetsgrupper med språkutfordringer og andre grupper som oppfatter formelt byråkratisk språk som vanskelig eller er engstelige for personvernsutfordringer også fort utenfor.

Det samme gjør personer med nedsatt funksjonsevne som støter på utfordringer dersom løsninger ikke er universelt utformet eller tekst til tale fungerer dårlig. For personer med ruslidelser som ikke har digital ID, Bank-ID eller stabil tilgang til internett på grunn av mangel på fast bosted og utstrakt bruk av kontantkort, står også utfordringene i kø.

Klarer vi ikke å inkludere disse menneskene i et nytt enda mer digitalisert samfunn er vi like langt.

[ Siden jeg har brun hud, ville de ha meg til å spille kriminell eller prostituert ]

Pandemien har samtidig bidratt til å synliggjøre store forskjeller mellom kommuner i Norge, når det kommer til digitaliseringstakt og digital infrastruktur i skolen og helsetjenesten. Det betyr at kvaliteten på det tilbudet man får under korona, dessverre er helt bingo og avgjøres av hvor i landet man bor.

Mitt ønske for 2022 er at bedrifter, skoler, organisasjoner og samfunnet for øvrig tar i bruk det som finnes av digitale løsninger for å forme det som skal bli den nye normalen. Det vil skape ro og forutsigbarhet: for økonomien, skoleelever og foreldre, for bedrifter og turister og alle andre som har måttet leve med plutselige endringer på svært kort varsel.

Vi må sørge for gode digitale tjenester i alle kommuner i hele landet slik at vi ikke skaper forskjeller fordi én kommune var bedre på «pandemi-vennlige» løsninger enn en annen. Også må vi øke kompetansen i samfunnet generelt, spesielt hos de som lett faller utenfor.

Vi må styrke det digitale hjelpetilbudene til bibliotekene, utforske nye læringstilnærminger og styrke voksenopplæringen.

[ Eksperter om tredje vaksine for de yngste: – De to dosene man har fått er sannsynligvis bra nok ]

Vi som utvikler de digitale løsningene må ta vår del av ansvaret og vi må tenke nytt når vi lager løsninger, tilpasse hvordan systemene er bygd opp og hvordan de treffer andre typer brukere enn de vi har jobbet mot så langt.

Det ansvaret skal vi ta!

Så, i det som kanskje er midten av en lang pandemi, må vi gjøre mer enn finne en løsning for onkel Svein som blir nummer 11 eller 21 på listen over de man tenkte å invitere i juleselskap. Vi må ta tak i utenforskapet på et høyere nivå. Det er ikke bare opp til den enkelte – myndighetene må ta sin del av ansvaret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen