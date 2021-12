De usynlige miljøskadene

Hverdagen i 2021 er fylt med digitale verktøy som vi har blitt helt avhengig av. Allerede fra mobilen ringer som vekkerklokke på morgenen tar vi teknologien i bruk. Det er trygt å si at teknologien har endret livene våre.

Men, den har også endret synet vårt på klimakrisa.

De teknologiske løsningene som skal redde oss fra verdens undergang er mange, og blir fremstilt som nesten magiske. I hverdagen vil de teknologiske duppedittene hjelpe oss med å redusere andre materielle forbruk.

Julie Rødje, leder i Spire, en miljø- og utviklingsorganisasjon. (Privat)

Vi trenger ikke lenger å sende fysiske brev og gaver til jul, men gjør det enkelt og uten synlige utslipp over et tastetrykk fra senga med PCen i fanget. «Ikke print dette ut hvis du ikke må» står det nederst i epost-signaturen, som et forsøk på å redde trær og planter. Samtidig skal vi med hjelp av industriell karbonfangst og -lagring sikre at de samlede utslippene går ned.

Det hele er som ren julemagi.

Dessverre er det som er for godt til å være sant ofte nettopp det – ikke sant. Teknologien og de digitale verktøyene har enorme utslipp og konsekvenser for både natur, klima og mennesker.

Mineralene i batteriene i teknologien vår har et massivt økologisk fotavtrykk. Kobber utvinnes ofte gjennom barnearbeid i gruvene i Kongo, og litium er både vannintensivt og har tvangsflyttet mennesker i Latin-Amerika. I Norge smykker vi oss med statistikk som sier at vi er det landet med flest elbiler, men menneskerettighetsbrudd og barnearbeid er ikke noe å være stolt av.

Vi legger all vår lit i teknologien, og tror at industriell karbonfangst og -lagring skal redde oss fra klimakrisa. Utfordringen er bare at denne teknologien er både dyr og usikker. Vi vet altså ikke ennå om, eller hvilken, effekt det vil kunne ha.

Mye av teknologien vi bruker er helt usynlig.

Vi bruker internett, sender mailer, lagrer bilder og strømmer favorittserien uten å så mye som blunke. Jeg er garantert ikke den eneste som slet med å forstå hvordan det er mulig. «Det er i skyen», ble jeg fortalt. Selv om jeg ikke forstod det, aksepterte jeg svaret og ble vant til at sånn er det bare.

Senere ble det tydelig hvordan denne «skyen» også finnes fysisk, og at datalagringssentre bygges til fordel for matjord eller fri natur. Vår teknologiske hverdag er ikke grønn og svevende, den er fysisk til stede og svært energiintensiv.

En helt fersk studie utført av EUs grønne parti, viser miljøkonsekvensene av den digitale teknologien i Europa. Allerede er digital teknologi ansvarlig for over 4 prosent av de totale klimagassutslippene.

Dette er faktisk mer enn luftfart.

Dette forventes å øke raskt i takt med at stadig flere sektorer og land blir digitalisert. 40 prosent av miljøkonsekvensene fra IKT kommer av uttømming av naturressurser og bruk av fossil energi i produksjon. I tillegg står den digitale teknologien i Europa for 40 prosent av vårt samlet klimabudsjett for å holde oss innafor 1,5-gradersmålet. Dette viser digitaliseringens enorme omfang i klimakampen, og vi ikke kan ignorere teknologiens bakside.

En stor utfordring for «de europeiske grønne» var tilgang på informasjon og data om digitaliseringens konsekvenser for klimaet. På dette området trengs det mer midler og økt prioritering, i tillegg til at det må være krav om åpenhet og offentlig informasjon fra teknologiselskapene. De store teknologiselskapene markedsfører gjerne seg selv om «grønne» og «bærekraftige», men i realiteten holdes informasjon om utslipp skjult.

Når man ser på hele livsløpet til ulike teknologiske «løsninger», og ikke bare hvor praktiske de er, blir problemene synlige. Fra utvinning av mineraler, bruk av fossile brensler, transport verden over, energi ved bruk, og avfallshåndtering.

Studien viser også at over halvparten av utslippene kommer fra produksjonsfasen. Med andre ord, det må produseres færre elektroniske duppeditter og de må vare lenger. Bruk-og-kast-mentaliteten har vært med oss helt siden 1930-tallet.

Da ble en planlagt foreldelse lagt inn i en rekke varer med mål om å øke salg, forbruk og dermed også fortjeneste. I dag har vi fortsatt et altfor svakt regelverk for produksjon og varighet av varer. Politikken knytta til forbruk er ofte rettet mot forbrukeren og hvordan vi skal ta vare på produktene våre. Tiltakene og kravene må i mye større grad rettes mot produsentene. Ikke minst må det stilles strenge krav som forbyr menneskerettighetsbrudd og store naturødeleggelser som følge av teknologiproduksjon.

Nå er det på høy tid at politikken også kommer inn i «skyene».

Å bygge, drive, og avkjøle datasentrene – det fysiske hjemmet til alle mailene jeg sender og bildene jeg lagrer – er svært energikrevende, og vi trenger stadig flere. Datasentrene krever også areal, ofte på bekostning av matjord, urørt natur eller landområder til fattige eller urfolk.

I sommer stemte 14 mot 13 kommunerepresentanter for at Time kommune på Jæren skulle tillate utbygging av datasenter som går bekostning av landets allerede svært begrensede matjord. Norge har en selvforsyningsgrad på kun 36 prosent korrigert for import av kraftfôr.

Norsk matproduksjon er helt avgjørende for et levende distrikt og spiller en viktig rolle i klimakampen på grunn av blant annet naturlig karbonfangst. Vi må prioritere lagring av karbon i jorda over lagring av videospill i datasentre.

Data og teknologien er ikke lagret i en usynlig sky, såpass vet vi nå. Den er fysisk til stede og tar opp store landarealer og er svært ressurskrevende. Det er naivt og risikofylt å tro at fremtidig teknologi vil løse alle miljøproblemene vi står i. Teknologien kan være en del av løsninga, men ingen nye ideer kan løse et bredt og sammensatt spekter av utfordringer uten offentlige reguleringer, krav og sanksjonsmuligheter. Det er på tide å ta politisk kontroll over teknologien!

