Vil du ha et lykkelig barn?

Jeg snakker med mange fortvila småbarnsforeldre som lurer på hvordan de kan få ungen sin til å samarbeide mer, hyle mindre og kaste færre salami-brødskiver i veggen. For når følelsene til en treåring stormer som verst, er det lett å tenke at du er en dårlig forelder.

Men greia med følelser er at de må ut.

Det bør ikke være et mål i seg selv at ungen din skal være glad hele tida. For det første er det urealistisk, for det andre er det oppskriften på psykisk uhelse. Det er viktig at ungen din blir sur. Til og med forbanna!

Barn som ikke får rom til å uttrykke følelsene sine blir tenåringer som ikke aner hva de skal gjøre med sinne, tristhet eller frustrasjon.

Når ungen din øver seg på å håndtere følelsene sine, er det sjelden i tråd med hva svigermoren din kaller folkeskikk. Barn gjør det de kan med de forutsetningene de har. Din jobb er verken å stoppe, endre eller kontrollere følelsene deres, men å hjelpe barnet gjennom dem.

I motsetning til hva du kanskje tror er det ingen kollisjon å ta barnets følelser på alvor og samtidig sette grenser. Å bli lytta til og få viljen sin er to helt forskjellige ting. Du setter kanskje en grense, og forventer at barnet ditt godtar den med et smil? Vel, du kan aldri forvente at ungen din aksepterer grensene dine.

Du skal likevel sette den grensa.

Følelser er viktige fordi de gir en direkte tilbakemelding om hvordan vi har det, og hva som skjer mellom oss. Når barnet ditt «sender» sine følelser over til deg og du håndterer dem, så gjør du det mulig for barnet å håndtere sine egne følelser sammen med deg, og samtidig utvikle seg.

Robuste barn blir til når vi lærer dem å gi rom til alle følelser, at følelsene betyr noe og at vi alle har dem. Det betyr ikke at det er lett, men det er heller ikke det vanskeligste du gjør som forelder. Det vanskeligste du gjør er å håndtere dine egne følelser.

