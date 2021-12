Ikke en løsning for alle

I Dagsavisen 16. desember skriver Anne Mari Romsaas Fredriksen og Hilde Søndrol om sine erfaringer med alternativmetoden Lightning Process (LP).

Det er ingen tvil om at Fredriksen og Søndrol har vært syke, og det er flott at de har fått hjelp som har fungert godt for dem. Problemene oppstår når man overfører egen erfaring til en stor pasientgruppe, spesielt når mange har forsøkt samme metode og blitt sykere av det.

Fredriksen og Søraas hevder i innlegget at de som blir friske av ME «holder seg litt i skjul». Dette samtidig som Fredriksen holder foredrag om LP-metoden, og Søndrol skriver bok om sin vei ut av sykdom.

De representerer organisasjonen Recovery Norge. Den ble startet av blant annet flere LP-instruktører i forbindelse med at regelverket for markedsføring av alternativbehandling ble strammet inn i 2017. Da ble det forbudt å bruke kundeerfaringer i markedsføring. Ved å opprette et «pasientnettverk» og innlemme tidligere kunder kan regelverket omgås.

LP-instruktørene har, slik jeg ser det, åpenbare økonomiske interesser i den lobbyvirksomhet og markedsføring «foreningen» driver med – under dekke av at en lege har opprettet foreningen, og at den er for tidligere pasienter. De har også økonomisk interesse av å få publisitet om metoden i media.

ME har ingen biomarkør, som betyr at det ikke kan påvises med blodprøve. Det er også begrenset kunnskap om ME blant leger, og ikke alle er klar over at for å stille ME-diagnosen skal psykiske lidelser som årsak til symptomene utelukkes. Derfor er det ikke sikkert at alle som har diagnosen faktisk har den samme sykdommen.

Lightning Process (LP) er alternativbehandling. Instruktørene er ikke helsepersonell. Psykolog Bente Dahl sammenligner metoden i en debattartikkel i Nordlys med konversjonsterapi.

Mange som har gått på LP-kurs opplever å bli fortalt at for at metoden skal virke, må de fortelle seg selv og at andre at de er blitt friske. Deltakere har også fått høre at de skal kvitte seg med alt «negativt», inkludert de som stiller kritiske spørsmål til metoden. De som ikke blir friske hevdes å ikke være motiverte nok.

Det har florert historier i media om Lightning Process som mirakelkur. Lite hører vi om de som ble sykere. Ett eksempel er en NRK-sak fra 2011 om en 13-åring som forsøkte å ta livet sitt etter at en instruktør mente det var hans egen feil at han ikke ble frisk.

Engelske helsemyndigheter, NICE, advarer nå spesifikt mot å behandle ME-syke med LP.

For ni år siden hadde 5000 nordmenn tatt kurset. I dag er det kanskje tre ganger så mange. Recovery Norge kan vise til 34 historier om navngitte personer med en ME-diagnose som har hatt positiv effekt.

Enkelte NAV-kontorer presser ME-syke til å ta LP ved å sette det som betingelse for å motta hjelp. De ukritiske og gjentatte mirakelhistoriene i media bidrar til dette presset.

