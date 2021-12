Fødende nedprioritert – igjen

Jeg har jobbet som fødselsfotograf i 24 år, og fotografert mer enn 200 fødsler. For en reise det har vært! Erfaringen jeg har fått, er få forunt. Jeg har fotografert alle typer fødsler, og et av fødestedene jeg har vært mest på, er ABC-enheten.

I Aftenposten 7. desember forteller jordmødre at kvinner kan få et betydelig dårligere fødetilbud på nye Oslo universitetssykehus (OUS), som skal stå klart i 2030. Planen er at ABC-enheten skal integreres i sykehusets nye fødeavdeling, som både skal ivareta normalfødende og risikofødende, samt ABCs lavterskeltilbud til friske gravide.

ABC står for «Alternative Birth Care». Jordmødrene der har spisskompetanse på fødsler med naturlig forløp. Enheten er et av få steder hvor familier får helhetlig omsorg, og hvor svangerskap, fødsel og barsel foregår på samme sted med de samme jordmødrene.

På ABC har jeg sett jordmødrene tilrettelegge for å skape en trygg atmosfære slik at kvinner kan benytte seg av kroppens egne ressurser i fødsel. Kvinnene får ro til å føde i eget tempo på hjemmekoselige rom med dobbeltseng, dempet belysning og badekar, i umiddelbar nærhet til medisinsk hjelp ved behov. Jeg opplever at jordmødrenes tillit til fødekvinnen, gjør at kvinnene får mer troen på seg selv og sine evner til å føde.

ABC-enheten har vært truet før, senest i 2019. Da bedyret tidligere klinikkleder ved Kvinneklinikken på OUS, Bjørn Busund, overfor NRK at ABC-enheten på ingen måte var nedleggingstruet og ville ha sin selvsagte plass på det nye sykehuset. Han sa at avdelingen skulle videreføres.

Så nå står vi her og ser at fødetilbudet og kvinnehelse igjen blir nedprioritert, til tross for at forskning viser at jordmorstyrte enheter, adskilt fra vanlig fødeavdeling, gir best resultat for friske gravide. Forskning viser også at kvinner som blir fulgt opp i en jordmorstyrt, kontinuerlig modell, sjeldnere opplever inngrep i fødselsforløpet, og de er mer fornøyde.

Gjennom arbeidet mitt har jeg lært mye om kvinners valg og ønsker i fødsel. Jeg har sett viktigheten av gode fødselsopplevelser, uavhengig av hvordan fødselen arter seg. Ikke bare for kvinnen, men også for starten på det nye familielivet. Samtidig ser jeg tydelig hvor ødeleggende en dårlig fødselsopplevelse kan være. En god opplevelse henger ofte sammen med hvor god støtte kvinnen fikk under fødsel.

Kvinner i Norge er lovet en-til-en-omsorg i fødsel, men dette er sjelden tilfelle. Jeg har derfor også utdannet meg som doula, fødselshjelper, for å kunne være med på å gi kontinuerlig støtte, da jeg ser hvor betydningsfullt det er med et kjent fjes. Det skaper trygghet. Rammen for trygghet er individuell. Mens noen føler seg tryggest på sykehus, føler andre seg tryggest på en jordmorstyrt fødeavdeling eller hjemme. Men det er påfallende hvor ofte kvinner som føder på ABC-enheten forteller om fantastiske fødselsopplevelser i trygge omgivelser.

En differensiert fødselsomsorg er noe av det som gjør norsk fødselsomsorg verdt å skryte av, men slik jeg ser det, legges det nå til rette for en mer kynisk fødselsomsorg i fremtiden, stikk i strid med mye av forskningen vi besitter. Det er ikke mulig å påberope seg en differensiert fødselsomsorg om tilbud som ABC ikke videreføres slik vi kjenner den i dag.

I min karriere har jeg sett en utvikling i retning av færre jordmorstyrte enheter og lokale fødeavdelinger og et dårligere hjemmefødseltilbud. Fødende har økt reisevei, flere føder under transport og landet opplever en kritisk jordmormangel. Tilliten til at kvinnekroppen kan føde, minsker for hvert år, og kvinners valgfrihet reduseres i takt med kutt og nedskjæringer.

La oss kalle en spade for en spade. Slik de nye planene blir presentert, vil den jordmorstyrte enheten, i sin nåværende form, opphøre. I en korridor på 200 meter skal enheten få – hva da – et par «ABC-rom» de kan pynte? Svangerskapskontroll, barselrom og jordmødre kommer til å bli borte. Et par pyntede rom kan aldri erstatte modellen om kontinuerlig oppfølging fra jordmødrene.

For meg er dette en «no brainer». Ikke degrader avdelingen til «ABC-rom».

