Elevers frustrasjon og usikkerhet som følge av korona og manglende oppfølging fører ofte til vold og trusler mot ansatte i skolen, det kuttes i spesialpedagogikk og andelen ufaglærte øker, PPT jobber i motvind og mange lærere er sykmeldt på grunn av press – finnes det en løsning på uroen i skolen?

Det har, særlig de to siste årene, vært et særlig søkelys på de sårbare elevene – og det med det rette. Fokuset skal alltid være på elevene, alle elevene. For hvem definerer hvem som er sårbar? Er dette dynamisk?

Derfor, når Gunhild Rustan Marøy, spesialpedagog, skriver om de sårbare elevene i Dagsavisen 11. desember må vi lytte til de med skoa på.

Nå er presset på de ansatte i skolen stort, det er mange syke, utslitte og i karantene. Det er elever med hjemmeundervisning, vanlig undervisning, spesialundervisning og manglende undervisning. Når skolen sliter, faller laget rundt eleven først. Det kuttes i delingstimer og spesped-timer. Skolelederne gjør sitt aller beste for å få hjulene til å gå, og må kutte, dette går ut over alle, særlig de med ekstra behov. Uten individuell opplæring blir det ofte mer oppbevaring enn opplæring av enkelte elever.

Disse elevene trenger trygge rammer, med fagpersoner som vet hva de trenger og hvordan de skal oppnå det.

Både spesped-lærere og andre ansatte gjør en skikkelig god jobb i laget rundt eleven – men det er ikke bare elevene som er sårbare – tilbudet er også ytterst sårbart! PPT gjør gode undersøkelser og skriver rapporter og opplæringsplaner som de ansatte skal bruke som gode verktøy. Men i en allerede presset skolehverdag havner disse fort i en skuff. 1/5 av de som jobber med de som trenger det mest, er ufaglærte – fordi det ikke er andre løsninger.

[ Rektor: – Det ga seg selv til slutt. Det var umulig å drive skole ]

Som Marøy helt riktig påpeker; spisskompetansen de som er spesialpedagoger besitter blir utvannet på veien mellom spesped, lærer og til slutt assistent til eleven. Disse assistentene gjør også en veldig god jobb, men de mangler profesjonen i bunnen. Lærerne har ikke mulighet til å følge opp de spesialpedagogiske utredningene. Derfor må vi også anerkjenne at det trengs ulike profesjoner i skolen, og at spesialpedagogen har en kompetanse som skolen trenger. La lærere, fagarbeidere og spesialpedagogen få utfylle hverandre!

I tillegg ser vi at det stadig kommer flere saker med vold og trusler mot ansatte i skolen, av elever som er frustrerte. Frustrerte fordi de ikke blir sett, får den opplæringen de skal eller mister alternative opplæringsarenaer. Disse elevene trenger trygge rammer, med fagpersoner som vet hva de trenger og hvordan de skal oppnå det. De trygge rammene trues hver dag av usikkerhet som følge av korona, med nye retningslinjer og syke lærere. Dette må de få utløp for på en eller annen måte – for eksempel ved å ta det ut på den læreren som skal sjonglere flere ulike opplegg og ofte 30 elever i ett klasserom.

La lærere, fagarbeidere og spesialpedagogen få utfylle hverandre!

Under hele pandemien har PPT lagt inn hele dager på en skole i stedet for møter her og der. Da er de til stede hele dagen, både ved morrakaffen og i lunsjen, også for den uformelle praten. Her kan en fange opp de små nyansene, når alle kjenner de samme elevene – også i fredstid.

[ Brutte tidsfrister og utålmodige politikere: Dette har skjedd i kulissene da etaten skulle lage handlingsplan mot vold (+) ]

Skolenes landsforbund mener at det finnes en løsning – som allerede er lovfestet – men som blir tolket på ulike måter. La normtallene virke som de skal. Med 15 elever på småtrinnet og 20 elever på mellom- og ungdomstrinnet, vil hverdagen igjen nærme seg oversiktlig. Både i klasserommet og arbeidsmengden før og etter. Mindre klasser gir tryggere elever, og trygge elever lærer.

I tillegg trenger vi voksne også noen vi er trygge på, som vi kan finne løsninger sammen med – i hverdagen. Få PPT inn på skolene – ikke som gjester og rådgivere etterpå – men som en del av profesjonsfellesskapet som vi trenger i laget rundt eleven, hver dag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen