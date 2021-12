Det kvinner ikke vil høre

På tampen av året er kjærligheten blitt debattert. Hvorfor er det så mange kvinner som ikke finner en partner når de blir eldre?

Da jeg startet opp som dating-rådgiver i 2012 hadde jeg ett mål: «Ærlighet for kjærlighet». I dag, 10 år senere, er denne manglende ærligheten hovedproblemet i jakten på kjærligheten.

[ Åpent brev fra en med høy markedsverdi, men lite håp. ]

Vi kan skape så mange ord og utrykk og rette pekefingeren på så mange vi vil. Men det handler ikke om de der ute. De som bruker markedsverdi som begrep, og snakker om ting de åpenbart ikke har peiling på. Det handler heller ikke om menn som ikke gir lyd fra seg og er vage om hva de vil, eller at «alle de gode er tatt».

Nei da, de finnes de.

Dette handler om kvinner som velger å ikke være ærlige med seg selv. Som ikke er modige nok til å ta tak i sine frykter, og som bevisst eller underbevisst går etter feil partnere.

Og ja, jeg vet at det er som å få en knyttneve i magen når jeg sier det. Det er ikke det kvinner vil høre. De vil høre at det ikke handler om dem, men om noe annet. Samfunnet. Mennene.

Ane Hagen er matchmaker og rådgiver. (privat)

[ Hun hevder at Peder Kjøs og jeg ga råd om at kvinnen måtte senke forventningene sine ]

Det er viktig å presisere at Thuen og Kjøs tar totalt feil når det kommer til for høye krav som må senkes. Kravene må opp. Til de grader. Ikke med tanke på universitetsutdannelse eller penger på bok, som ofte blir brukt som harselering av kvinners krav. Men med tanke på hvilke menn de skal velge å bruke tiden sin på.

Hvordan kandidatene sorteres og hvor ærlig kvinnene klarer å være i den prosessen, har stor betydning.

Hva er det som egentlig er viktig?

Jo, hvordan han lever livet sitt. Hvilke holdninger og verdier han har. For å finne ut av hvem han er må du passe på å få svar på noen konkrete spørsmål.

Hva er det du vil beundre og respektere ved ham nå, og hva det er du vil beundre og respektere ved ham senere? Hvordan ønsker du at han skal oppføre seg mot andre mennesker? Hvordan ønsker du at han skal være som medmenneske og som arbeidskollega? Hvordan ønsker du at han skal oppføre seg når en livskrise oppstår?

Disse tingene er det faktisk mulig å finne ut av uten å ha truffet hverandre i flere måneder. Det finnes konkrete spørsmål hver og en kan stille, for å få svar på det man lurer på, før man i det hele tatt går på en date.

[ – I stedet for å jage det perfekte, bør man grave litt i seg selv ]

Det høres kanskje uromantisk ut. Og ja, det burde være ganske uromantisk i begynnelsen. Det skal ikke hagle med komplimenter og masse meldinger med savn og søte ord. Det burde ikke føles svevende eller givende når man skal finne ut om noen virkelig innehar det man ser etter. Men når den jobben er gjort og datingen begynner, opplever de fleste at de endelig får det de har søkt etter. Å bli sett og verdsatt for den man er. Når han virkelig har falt for deg, og ikke illusjonen av deg.

La oss brette opp ermene og gjøre en liten endring i 2022.

Det er mange andre råd fra psykologer der ute som handler mer om å trøste enn om å finne en løsning. At vi deler historier om hvor tøft kjærlighet og dating kan være, er fint det. Men da fortsetter bare kvinner å gjøre det samme om igjen, og om igjen. Fordi ingen tør gå inn i seg selv og se at de selv gjorde den største feilen. Å tillate det som skjedde.

Hvis kvinner ikke lærer seg å si nei, fortsetter problemet. Hvis kvinner ikke tør å være ærlige med seg selv, og snakke om de feilvalgene de tar ubevisst eller bevisst, så skjer det ingen endring.

[ Sigrid Bonde Tusvik: Jeg har havnet i en plutselig sorg ]

Men hva med de «dårlige» mennene da? De som tar til seg elskerinner, eller som lurer kvinner til å tro at de er ute etter noe langvarig når de ikke er det?

Skal vi ikke snakke om dem?

Nei, jeg synes vi har snakket nok om dem nå. Jeg synes de har fått altfor mye oppmerksomhet. Jeg er lei av å lese hundrevis av artikler om narsissistene og hvordan de kan unngås. Jeg er lei av å høre historiene om han kjekke finansfyren som viste seg å ha flere damer på en gang, og som aldri kommer til å ha et ønske om å slå seg til ro med en dame.

Jeg synes vi skal rette blikket mot alle de fantastiske mennene der ute som blir oversett. Mennene som har det bra med seg selv, og leter etter kvinner som har det samme. Mennene som blir sett på som kjedelige, fordi de ikke hiver rundt seg med komplimenter og fine fraser, som de var i en romantisk film.

[ Husker du din første kjærlighet? Møt de som aldri slo opp (+) ]

Jeg synes vi skal rette blikket mot de som ønsker å ringe for å høre hvordan dagen din har vært, og som får deg til å smile – ikke fordi de forteller deg hvor søt du er, men fordi de gir deg følelsen av å bli sett og verdsatt.

Jeg har et ønske denne jula.

At de som søker kjærlighet, er modige og tro mot seg selv og sine verdier. At de tør snakke ærlig med seg selv om hva de er redd for, og hva som hindrer dem i å få det de ønsker seg. Fordi alle som vil, fortjener ekte kjærlighet. God jul.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen