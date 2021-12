Man har lyst til å legge seg ned og grine

Etter forrige torsdags plutselige tiltak måtte vi på BLÅ kansellere samtlige nattklubber ut året, og gjør nå alt i vår makt for å i det minste kunne gjennomføre konsertene vi har planlagt.

Vi føler nemlig på et stort ansvar overfor våre ansatte, artister, teknikere og gjester som nå i stor grad igjen frarøves friheten og i mange tilfeller er forvist tilbake til knøttsmå ettroms leiligheter dersom kultur- og utelivet må stenge ned.

Nå har regjeringen holdt sin tredje pressekonferanse på en uke, og de nye tiltakene knuser det meste av håp vi hadde om å faktisk kunne tjene inn noen tapte kroner før vintermånedene igjen er over oss.

Sist helg så vi en nedgang i omsetningen på svimlende 80 prosent, og da trenger man ikke være økonom for å skjønne at det ikke er liv laga for en bransje med små marginer å operere under slike forhold som vi igjen har blitt pålagt.

Men det er ikke meter’n, skjenkestopp eller noen av de andre tiltakene som gjør mest vondt. Det verste for oss som kultur- og utelivsscene i Oslo er mangelen på treffsikre og gode støtteordninger.

Denne pandemien har hatt to frontlinjer, det er helsetjenesten som tilsynelatende snart kan ligge med brukket rygg og det er kultur- og utelivet som gang på gang blir ofret på korset for regjeringers lite treffsikre symbolpolitikk.

Igjen ser det ut til at vi blir nødt til å ta regningen. Det er ingen hemmelighet at forhåndssalget hos de fleste konsertscenene i Oslo mer eller mindre har stoppet opp den siste tiden, og nå er vi altså tilbake til 1/7 av kapasiteten på alle arrangementer. Så kan man si at det lure kanskje bare hadde vært å stenge dørene, permittere alle ansatte og overse alle de triste skjebnene som det hadde ført med seg.

Men det er ikke så enkelt som det.

Det siste vi ønsker er å sende våre ansatte ut i permisjon igjen, mange av de er tross alt studenter som ikke får en krone av Nav om de permitteres, og med de høye strøm- og boligutgiftene i Oslo ville vi sendt dem ut i en veldig usikker situasjon.

Så siden vi er en ansvarlig og redelig aktør med mange ansatte på faste kontrakter og prosentstillinger, som vi ikke ønsker å sende til Nav, ja da står vi igjen med skremmende store lønnsutgifter sett opp mot omsetningen vi nå kommer til å ha ut året. Nyåret og 2022 spøker for oss som lever av å samle mennesker.

Sist helg hadde vi en dekningsgrad på bardriften på -35 prosent og vi er redd den pilen bare vil fortsette å gå feil vei. Når man så legger til tapte billettinntekter, enorme strømutgifter, administrasjonsutgifter knyttet til omstilling og det faktum at vi har turt å gjøre investeringer for å redde inn 2020.

Da har man nesten bare lyst til å legge seg ned og grine.

Vi klarte å hente oss inn litt gjennom sommeren, etter å ha vært nedstengt med yrkesforbud i 7 måneder som en del av «dugnaden».

Nå begynner isfjellet å bli skremmende stort, og jeg er redd vi vil se en enorm kompetanseflukt i tillegg til konkurser om ikke regjeringen faktisk kommer på banen med ordentlige treffsikre ordninger, som vi har bedt om siden mars 2020. Nå er det på tide med full dekning og en lønnsstøtteordning.

Den skulle helst vært på plass tirsdag!

I opposisjon hørte vi dagens regjering hytte med neven og kreve umiddelbare handlinger og skikkelige støtteordninger.

Det vi har sett så langt er de samme dårlige støtteordningene og tiltakene som verken fikk et skadeskutt kultur- & uteliv eller befolkningen ut av krisen.

Nå er det på tide å tenke nytt, og det fort!

