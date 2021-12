Digitalisering for klima

Digitalisering kan kutte globale utslipp med 15 prosent innen 2030, ifølge en rapport fra World Economic Forum. Norge og norsk næringsliv er særskilt digitalisert, og i en gunstig posisjon til å bli ledende på løsninger som realiserer dette potensialet.

Men da må vi satse nå.

I Norge gikk omstillingen til hjemmekontor etter pandemiens utbrudd i det store og hele ganske bra. Norske selskaper har vist en god omstillingsevne, og Norge har vært tidlig ute med å ta i bruk nye teknologiske løsninger sammenlignet med mange andre europeiske land.

Vi hadde allerede digitale løsninger «under huden», og bedrifter har digitalisert prosjekter, aktiviteter og prosesser i rekordfart. Lokasjon og geografi har hatt mindre og mindre å si.

Dette har også kuttet utslipp.

[ I beste fall er det multi-tasking. I verste fall er det lærers dødsdans ]

Det er estimert at verdens samlede utslipp ble redusert med fire til syv prosent i 2020. Selv om dette kunne vært en gladnyhet, er vi nødt til å huske at dette i stor grad er forårsaket av negative forhold.

Det er ikke reell omstilling, men en følge av redusert økonomisk aktivitet og menneskelig lidelse i land som har blitt hardt rammet av pandemien. Målet er fortsatt å holde temperaturøkningen godt under to grader. Det er en vekker at den største endringen av menneskelig aktivitet i nyere tid så vidt er nok til å holde oss på kurven.

Sammen med medlemmene i Skift, argumenterer vi for at noen vaner, som mer fleksibel arbeidshverdag, samt muligheten for å bruke mindre av bygningsmassen til kontorer som står tomme store deler av døgnet, bør videreføres som en ny normal i Norge. Det kan potensielt også videreføre noen av de ekstraordinære utslippskuttene, og dra nytte av den gode, digitale infrastrukturen vi har i Norge.

Vi må utnytte potensialet som ligger i økt bruk av data, sensorikk, kunstig intelligens, maskinlæring, «Internet of Things (IoT)» og 5G. Det ligger et stort potensial knyttet til det offentlige datagrunnlaget i Norge på karttjenester, mobilitet og helse.

[ Kommentar: Å være ung er for jævlig ]

Få land har så mye kvalitetsdata som brukt riktig kan sikre nye posisjoner, og få land har så korte avstander og så stor tillit mellom samfunnsaktører som får til godt samarbeid. Disse aspektene setter internasjonale investorer pris på. Det gir et fantastisk utgangspunkt for grønn, digital innovasjon – innovasjon som innebærer optimalisering av energi- og ressursforbruket vårt, og store utslippskutt.

I 2050 må vi ha kuttet så å si alle utslipp dersom klimakrisen skal avverges.

Vi må også ha holdt oss til de årlige utslippskuttene som er forespeilet frem til da. Det stopper ikke der. Hvis vi skal reversere de skadelige klimaendringene vi allerede har forårsaket, er vi nødt til å fjerne alt overskuddskarbonet som er blitt lagret i atmosfæren og havet gjennom to århundrer. Det er en enorm oppgave, som ikke vil være mulig uten tett samspill mellom offentlig og privat sektor, samarbeid på tvers av bransjer og bindende internasjonale avtaler.

Vi må med andre ord knyttes tettere sammen.

Nå er det ikke lenger bare menneskene som skal snakke sammen, men også maskinene, infrastrukturen og byggene. Produktivitetsveksten dette gir vil hjelpe økonomien å holde seg på beina gjennom vanskelige tider.

Tradisjonelt har dette gitt et økt fysisk forbruk. Slik kan det ikke fortsette. Produktivitetsveksten skal opp, mens ressursbruken må ned. Økt overvåking av innsatsfaktorer, smartere løsninger og bedre beslutningsgrunnlag vil være en essensiell del av å få til dette.

Digitale teknologisprang som kan bidra til at vi når målene er for eksempel smartere algoritmer for å håndtere og analysere store datamengder. Forbedrede grensesnitt i e-løsninger for kommunikasjon og samhandling mellom mennesker og maskiner kan fasilitere kommunikasjonsprosesser. Bedre digitale løsninger for styring av energiforbruk, kunstig intelligens for bl.a. mer effektiv automatisering av produksjon, og elektronikk med lavere energiforbruk enn i dag vil være viktig.

For å realisere mulighetene disse og andre digitale teknologier gir, trenger man en godt utbygd infrastruktur i hele landet. Store deler av Norges verdiskaping og eksport foregår i distriktene, selv om selskapene er notert på Oslo Børs. Konkurransedyktig bredbånd er avgjørende for innovasjon i alle næringer. Vi må knytte samfunnet sammen ved å samle, behandle og tilgjengeliggjøre store mengder data fra sensorer som er koblet på internett (IoT).

[ Du må bare følge magefølelsen, sa damen på smittesporingstelefonen til meg. Hvordan kom vi hit? ]

4G-basestasjoner kan ikke håndtere den fremtidige veksten av ting som skal henge på nett og sende noen bytes i døgnet, men med 5G skal man kunne ha påkoblet én million ting pr. kvadratkilometer. Det vil det være behov for når enhver lyktestolpe, bil, parkeringsplass og sykkel får en IoT-brikke i seg.

Da kan maskiner optimalisere bruken av energi og infrastruktur.

Et næringsliv med høy hastighet og lave utslipp er sårt tiltrengt for å nå klimamålene, og vil samtidig gi oss en enklere og bedre hverdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen