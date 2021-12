Forfedre, forfattere og folkeskikk

Det knaker i gamle beinrester oppe på Vår Frelsers Gravlund. Lyden kveiler seg gjennom slektsledd etter slektsledd og treffer meg rett i beinmargen her jeg ligger på sofaen med ei bok klappet sammen ved siden av meg.

Det er tretten år siden boka ble skrevet og utgitt ved Oktober forlag i 2009, med tittelen «Herre». Jeg skulle ha lest den for lenge siden. Men jeg har grudd meg, for det er i denne romanen at forfatter Niels Fredrik Dahl begår karakterdrap på min forfader Bernhard Herre.

Boka om den «tragiske og udugelige» Herre fikk flere gode omtaler. Historisk korrekthet var ikke så viktig, mente for eksempel Leif Ekle i sin anmeldelse av boka for NRK. For romanen fungerte så fint og var så vakker, den sørgelige historien om denne mislykkede skapningen Herres triste liv, malt på et lerret av 1800-tallets Christiania.

I boka tar Herre til slutt livet av seg, etter å ha ramlet rundt i sanseløs alkoholrus det meste av livet, frekventert byens horehus med en ukontrollerbar iver og med en voldtekt av en ung kvinne på samvittigheten. Dahl skildrer en mann med slike framtredende svakheter og med en så frastøtende personlighet at ikke engang hans egen mor er spesielt glad i ham.

Det er bare det at Bernhard Herre er en historisk person og ikke en fiktiv karakter. Han er kjent for sine melankolske og dypt poetiske skildringer av Nordmarka i boka «En Jægers erindringer», som Welhaven og Asbjørnsen utga etter Herres død i 1849.

Boka har blitt trykket i stadig nye opplag, siden han nevnes som den første som skildret naturopplevelser på denne unike måten. Han dukker også opp i historier og biografier om Camilla Collett, siden han var ulykkelig forelsket i henne og deres familier var omgangsvenner.

Bernhard forsøkte å føre sin venn Welhaven og unge Camilla Wergeland sammen, til tross for at han elsket henne selv. Men det gikk jo dårlig, som vi vet. Welhaven og Camillas bror, Henrik Wergeland, hadde et mildt sagt anstrengt forhold.

Da faren min ble kontaktet i forbindelse med at Dahl ønsket informasjon om Herre, delte han mer enn gjerne det han visste. Dahl besøkte mine foreldre i hjemmet deres og noterte flittig ned alt som ble fortalt. Så takket han for seg, for deretter å gå rett hjem og skrive sin egen, frie fantasi inn i Herres liv og personlighet. Faren min hadde tillit til at selv om Dahl skulle skrive en roman, så ville han være hensynsfull nok til å vise respekt for Herres minne.

Men Niels Fredrik Dahl diktet opp en grotesk versjon av vår forfader. Her ble kunsten og den gode historien viktigere enn anstendigheten.

«Takk til Leif Erik Bisgaard, Bernhard Herres tippoldebarn», står det skrevet bakerst i Dahls roman. Inntrykket en sitter igjen med er at faren min har blitt informert om innholdet før utgivelse og applaudert romanen. Vel, det er slettes ikke tilfellet.

Bernhard Herre tok ikke selvmord, slik romanen til Dahl så villedende forteller. Ulykken som tok livet av Herre hendte da han, sammen med et følge av andre jegere, var på vei opp den bratte skråningen mot Mellomkollen i Nordmarka.

Litteraturhistorikeren Henrik Jæger (1854–1895) er brukt som kilde til hendelsen. Det var glatt, og jaktfølget måtte klatre med begge hender. Dermed hadde Herre våpenet sitt over skulderen da han snublet og falt. Børsa gikk av og skuddet traff ham under haken og opp i hodet. En halvannen time senere døde han av skadene.

Dahl tenker visst at han kan røre sammen sannhet og fri fantasi til en uoversiktlig lapskaus av sanne og usanne hendelser, så lenge han kaller det fiksjon og serverer det som kunst. Men når en skriver en roman der hovedkarakteren er en virkelig person med spill levende etterkommere, så bør en da enten skrive sant eller rope ut, sånn at det ikke skal herske noen tvil, at dette jeg skriver her er løgn og forbannet dikt.

Hvis du leser dette, Niels, så vil jeg bare si at den respektløsheten du la for dagen da du skildret Herre på en så uverdig måte, er en fornærmelse stor nok til å kalles en ærekrenkelse. Døde menn kan som kjent ikke forsvare seg, dermed er det vanlig folkeskikk å la dem hvile i fred eller skrive sannferdig.

Hvis du absolutt må dikte opp voldtekter, strø om deg med nedrige karakterbeskrivelser og maltraktere døde folks ettermæle for å kunne utøve kunsten, så foreslår jeg at du går løs på dine egne forfedre og ikke andres.

Det er dessverre ikke mye vi får gjort med det uskjønne bildet som for lengst har blitt tegnet av Herre, der det står i bokhyllene rundt omkring i de tusen hjem. Men nå er det i hvert fall skrevet her med tydelig penn, sånn at det ikke lenger hersker noen tvil.

Det var uakseptabelt for oss hvordan Niels Fredrik Dahl diktet om vår forfader. Hvis Bernhard Herre hadde lest om seg selv i den boka, så hadde han snudd seg i sin grav. Det er nok derfor det knaker i gamle beinrester oppe på Vår Frelsers gravlund.

