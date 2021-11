Hestesport for alle, eller for noen få?

Det er med forbauselse, frustrasjon og stor sorg jeg leser at det torsdag 25.11.21 ble foreslått i Formannskapet å selge eiendommen på Bekkevold. Et salg av eiendommen vil for det første sette Fredrikstad og omegn Rideklubb (FORK) på bar bakke og gjøre det nærmest umulig å drive aktivitet. I tillegg rammer det hesteinteresserte barn og ungdom i kommunen. Denne gruppen står allerede uten et tilfredsstillende tilbud: De eksisterende rideskolene i kommunen har lange ventelister, og mange står derfor nå på utsiden av sporten.

Debatt: Vi har stort behov for en god rideskole i Fredrikstad. Ikke et nasjonalt rideanlegg

Idrett er en viktig bidragsyter for å gi barn og unge en meningsfull fritid. Idrett skaper samhold, dugnadskultur og tilhørighet, og dette er viktig for en god oppvekst. Men barn og unge er forskjellige og finner sin plass i forskjellige idretter, og det må kommunen anerkjenne og legge til rette for. De hesteinteresserte barna og ungdommene i kommunen må ha et tilbud å gå til, og det må være økonomisk tilgjengelig for alle. Tilbudet må være klubbdrevet slik at man sikrer en ideell drift, et større fellesskap og mulighet for sportslig utvikling.

Det er en allmenn oppfatning om at hestesport kun er for de rike, og nærmest blir omtalt som et statussymbol for de som tjener mer enn gjennomsnittet. Dette er ikke det hestesporten lokalt og nasjonalt ønsker, men det er resultatet av at ideelle, klubbdrevne rideskoler ikke får bevilget midler og eiendom til en forsvarlig drift. Fredrikstad kommune er privilegerte som har en rideklubb som brenner for rideskoledrift og som ønsker å drive dette. Rideklubben ønsker å gi et tilbud så hestesport kan være for alle barn og unge i kommunene. Jeg kan ikke forstå at kommunen i det hele tatt vurderer at sporten skal forbeholdes de få med midler til å kjøpe stallen og hesten sin selv.

Disse argumentene må politikerne gjerne ta med seg inn i bystyret når saken skal diskuteres der i desember.

[ Anita hedret som årets medlem i lokal rideklubb: – Fellesskapet betyr alt! ]