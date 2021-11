Hjertet i skolens arbeid

Et av skolens viktigste oppdrag har alltid vært å skape interesse for lesing. Problemet er at vi i dag ser at barn og unge leser mindre og mindre av egen lyst.

Dette er en samfunnsutfordring som skolen må ta et stort ansvar for.

Dersom skolen skal klare dette oppdraget, trenger elevene daglig tilgang til et rikt utvalg litteratur og en skolebibliotekar som kan formidle litteraturen til nye lesere. Kort sagt: De trenger velfungerende skolebibliotek.

Kravet til hva et skolebibliotek er, er uklart og lite framtidsrettet i forslaget til ny opplæringslov som nå er på høring. Forslaget er kun en videreføring av innholdet i dagens lovverk og vil ikke bidra til et mer likeverdig tilbud for elevene i skolen.

I dag er det store forskjeller på elevenes tilgang til velfungerende skolebibliotek. Selv om ni av ti skoler oppgir å ha skolebibliotek, mangler 80 prosent fagutdannet skolebibliotekar ifølge Spørsmål til Skole-Norge 2020. En fagutdannet skolebibliotekar sikrer kvalitet og legger til rette for at biblioteket brukes aktivt i opplæringen.

Dessverre fungerer mange skolebibliotek kun som bokhyller, der elevene kan finne og låne bøker på egen hånd. Men et skolebibliotek er så mye mer. Det kan fungere som hjerte i skolens arbeid med lesing og styrke elevenes evne til å søke etter og vurdere informasjon – en evne som er avgjørende dersom demokratiet skal fungere.

Det er derfor bra at det i Hurdalsplattformen står at regjeringen vil ha en ny leselyststrategi og «sikre at alle elevar har tilgang til skulebibliotek». Men målet må følges opp av tydeligere nasjonale føringer på hva et skolebibliotek er, og hvordan det kan ha en pedagogisk funksjon i skolen.

Vi mener derfor at det bør være et krav i opplæringsloven at skolene skal bruke skolebiblioteket aktivt i opplæringen, ha informasjon og litteratur tilpasset læreplanene og tilgang til en fagutdannet skolebibliotekar.

Elevenes tilgang til bøker har vært et sentralt mål helt fra skolebibliotekenes spede begynnelse på midten av 1850-tallet. Da Kunnskapsløftet kom i 2006, var det paradoksalt nok den første læreplanen som på mange tiår ikke omtalte skolebibliotekets rolle i skolen. Dette på tross av at lesing og skriving som grunnleggende ferdighet, var og er et sentralt mål i Kunnskapsløftet.

Uten leselyst, blir det lite lesing.

Elevene må ha daglig tilgang til en variert samling med aktuell litteratur som engasjerer. Skolebibliotekaren kan legge til rette for dette. Å formilde litteratur og skape interesse for lesing er et kontinuerlig arbeid som må skje fra elevene begynner på skolen til de går ut av videregående skole. Vi vet at norske 15-åringers holdninger til lesing har endret seg i negativ retning siden 2000.

Det viser blant annet den internasjonale leseundersøkelsen PISA 2018. Kun halvparten av norske 15-åringer oppgir at de leser for fornøyelsens skyld (og dette gjelder alle typer lesestoff, ikke bare bøker). Tallet for gutter er lavere. Dette er bekymringsfullt når vi vet at god leseforståelse har en klar sammenheng med lysten til å lese.

Skolebibliotek kan bidra til sosial utjevning. Et godt skolebibliotek kan kompensere for at elevene ikke har tilgang til litteratur hjemme. Gode leseferdigheter er en nøkkelkompetanse for å få tilgang på utdanning og delta i samfunnet. I tillegg bidrar lesing av skjønnlitteratur til at elevene får innsikt i andres liv og levemåter. «Et barn som fratas fortellinger, fratas også visse måter å betrakte andre mennesker på», sier den amerikanske filosofen og Holbergprisvinner Martha Nussbaum.

Denne evnen er livsviktig for et demokratisk samfunn.

Framtidens elever trenger skolebiblioteket som en motvekt til utviklingen ellers i samfunnet der informasjonsstrømmen er fragmentert og individualisert. Elevene må utvikle evnen til å søke og vurdere informasjon i egen kunnskapsutvikling. Denne evnen er en forutsetning for å kunne arbeide utforskende slik Kunnskapsløftet 2020 vektlegger i alle fag. En fagutdannet skolebibliotekar er ekspert på informasjonssøking og kan støtte læreren i arbeidet med å utvikle elevenes informasjonskompetanse (bl.a. søking og kildevurdering).

Den svenske skolebibliotekforskeren Olof Sundin peker på at skolebibliotekaren kan bidra til kildetillit. Ved å vise elevene at det finnes etablerte metoder for kunnskapsproduksjon i samfunnet, kan man unngå at kunnskap blir redusert til et personlig anliggende styrt av algoritmer. Medie- og informasjonskompetanse blir av UNESCO vurdert som en slags vaksine mot falske nyheter. Biblioteket kan på denne måten spille en rolle for demokratiet.

Det er over 20 år siden opplæringsloven sist ble endret. Nå har vi en sjelden mulighet til å styrke elevenes tilgang til et mer likeverdig skolebibliotektilbud. Sverige gjør nettopp det. I den offentlige utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) er et av tiltakene at skolebibliotekene skal være bemannet med en utdannet skolebibliotekar og ha en større rolle i opplæringen. Målet er å gi alle elevene lik tilgang. Kan vi la sjansen til å styrke opplæringsloven gå fra oss i Norge i en tid da elevene trenger gode skolebibliotek mer enn noen gang?

Bak innlegget står: Ingeborg Eidsvåg Fredwall, universitetslektor Universitetet i Agder, Cathrine Bergan, nestleder Skolebibliotekarforeningen, Idunn Bøyum, førstelektor OsloMet, Mari Moen Holsve, nestleder Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Ann Berit Hulthin, generalsekretær Norsk Bibliotekforening, Eva Rekve, rådgiver Leser søker bok, Vibeke Røgler, konstituert leder Foreningen !les, Åse Kristine Tveit, førsteamanuensis OsloMet

