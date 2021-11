Helt siden Oslo kommune vedtok at det skulle bygges et museum til Munchs ære, har det vært diskusjoner preget av politikk, lokalisering, kunst, økonomi, design, arkitektur og materialvalg.

Veien har vært lang og kronglete før Nye Munch i Bjørvika, verdens største museum viet en kunstner, nylig ble åpnet av Kongen.

Gjennom kompliserte politiske og ledelsesorienterte prosesser med mye hestehandel har kommunen klart å treffe vedtak om lokalisering og fått bygget et museum til 2,76 milliarder på 26.300 kvadratmeter fordelt på 13 etasjer og med mer enn 42.000 museumsobjekter. Museumseier Oslo kommune har, som byrådsleder Raymond Johansen sa det under åpningen, ønsket å gi oss et museum som «skal være tilgjengelig for alle».

Vi har fått et folkelig museum med en bredere profil enn å være et høyverdig mausoleum med fremragende kunstneriske fremvisninger. Det har utfordret kunsteksperter med sitt gråe høyhus med knekk på toppen.

På annen side har den fantastiske kunsten og de mange ulike saler og rom for refleksjon og samtaler og det flotte utsiktspunkt over fjordbyen Oslo, gitt museet en sjel og varme folk er begeistret og overveldet over.

Prognosene tyder på at besøkstallene vil bli høye. Det antydes 1 million i åpningsåret dvs. det dobbelte av de prognoser som gjaldt for kort tid tilbake. Nøkkelspørsmålet nå er hvordan kommunen best kan styre, organisere og lede et museum som bør utvikles til å bli et nasjonalt og internasjonalt ikon. Etter min mening bør det blant annet åpnes for diskusjoner om forholdet til staten – både om staten bør delta i finansieringen og i eierskapet.

På kort sikt er den viktigste oppgaven å passe på at museet har en god og stabil driftssituasjon i forhold til det høye tallet besøkende det nå regnes med. Det kreves god driftsplanlegging for å ha tilstrekkelig sikkerhet for å unngå at museet på grunn av kjølings- og strømforsyningsproblemer, må stenges ned når antall besøkende og temperaturen er på sitt høyeste.

Ofte viser det seg at utgifter til ventilasjon og inneklima blir en salderingspost i store offentlige byggeprosjekter. Driftstilskuddet fra kommunen vil ligge på rundt 290 millioner kroner, hvor ca. 100 millioner kan betraktes som husleie som i prinsippet nedbetaler investeringen i bygget. I realiteten bevilger derved kommunen ca. 190 millioner til drift av museet. Kommunen eier kunsten og har dermed hovedansvaret for finansieringen.

Staten har imidlertid et nasjonalt kulturpolitisk ansvar og bør derfor vurdere å dekke deler av driftskostnadene ved et museum som viser bildene til en av de mest berømte nordmenn gjennom tidene. Det kan være fornuftig ressursbruk for en regjering som har som mål at det skal brukes en større andel av statsbudsjettet på kultur.

Et annet spørsmål er om kommunal etatsorganisering er den beste organisasjonsformen for et museum som bør ha store internasjonale ambisjoner. Fordelen ved å være et eget rettssubjekt er at det gir større kunstnerisk og administrativt ansvar til ledelsen enn å være en kommunal etat direkte underlagt en politisk byråd og en kommunal byrådsavdeling.

Å være organisert som et aksjeselskap gir et tydeligere ansvar til museet og til et styre som kan inspirere og kontrollere ledelsen og være en viktig støttespiller i å sikre sponsoravtaler og tilskudd fra fond både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom vedtekter, styreoppnevning, budsjettildelinger og gode styringsdialoger bør kommunen med utgangspunkt i aksjeloven ha tilstrekkelig kontroll, slik jeg erfarte som styreleder i 20 år for aksjeselskapet Oslo Nye Teater AS. Jeg har gode erfaringer både fram til 1999, da aksjeselskapet var eid i felleskap av Oslo kommune og staten og i min resterende styreperiode da teatret var heleid av kommunen.

Uansett organisasjonsform er godt lederskap svært avgjørende for hvordan et museum fungerer. Det sentrale for å være en god leder for komplekse organisasjoner innen helse, akademia og kultur er å ha den rette kombinasjon av strategiske, faglige, relasjonelle og administrative ferdigheter.

Da nåværende direktør Stein Olav Henrichsen ble ansatt ble han fra faglig hold møtt med store motforestillinger fordi han hadde bakgrunn fra musikk, ikke billedkunst. Mange mente at en museumsleder må ha dybdekompetanse innen billedkunsten for å ha tilstrekkelig legitimitet. Sett i ettertid ser vi at Henrichsen derimot har vært en strategisk leder som har bydd på seg selv og klart å balansere ulike hensyn og håndtere sterke faggrupper, media, myndigheter og andre interessenter nasjonalt og internasjonalt.

«Lambda» er loset i havn samtidig som det har vært en offensiv utstillingsprofil på Tøyen med blant annet en fantastisk Knausgård-utstilling. Under hele den kompliserte prosessen med etableringen i Bjørvika har det vært åpne dialoger mellom museet og Oslos innbyggere. Museets ledelse har vært tydelig i arbeidet med å skape en deltakende institusjon En kritisk suksessfaktor for å sikre god utvikling og drift av museet er at det også i fremtiden ansettes en leder med disse egenskapene når Henrichsen trer av når hans andre åremålsperiode går ut om et år.

