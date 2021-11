Byene må lede an i klimakappløpet

På klimatoppmøtet i Glasgow er det lett å legge alt ansvaret på nasjonalstatene. Det er de som har egne mål i Parisavtalen, og det er de som er øverst ansvarlige for et lands klimapolitikk. Men selve tiltakene – det som faktisk skal få ned utslippene og skape nye løsninger – må skje lokalt.

Ikke minst i byene.

[ Eivind Trædal: Hvis noe skjer med Maridalsvannet, er vi ille ute ]

Skal vi lykkes, må vi ha to tanker i hodet på en gang. Samtidig som vi kutter utslipp, må vi styrke fellesskapet og jobbe mot forskjeller. Det grønne skiftet kan ikke bli noe som øker sosiale forskjeller, eller som bare oppleves som en byrde for vanlige folk.

Godt over halvparten av verdens befolkning bor i byer, og andelen er raskt økende. Innen 2050 vil to tredeler av verdens befolkning bo i byer. Byene står også for en stor andel av de globale utslippene, særlig gjennom transport, bygg- og anleggsbransjen og avfallshåndtering. Lokalpolitikk er derfor helt avgjørende for å løse klimakrisa.

Oslo er et perfekt «teststed».

Vi er en liten by og en stor by samtidig. Vi kan prøve ut nye løsninger raskere enn mange andre, og eksportere klimatiltak som virker til andre steder. Vi kan gå foran med løsninger som kan inspirere de andre. I Glasgow har vi mye å dele med ledere fra andre storbyer. Vi har både gode resultater å vise til på en lang rekke områder, og nye ideer som vi er i ferd med å gjennomføre. I Glasgow skal vi fra Oslo legge trykket på særlig fem viktige områder:

For det første: Flere må gå over til nullutslippsløsninger i bygg og anlegg. Bygg og anlegg står for 23 prosent av verdens klimagassutslipp. Innen 2050 vil nærmere 70 prosent av klodens befolkning bo i byer. Å få ned utslippene fra bygg og anlegg er noe av de viktigste vi fra Oslo skal løfte i Glasgow.

Jeg skal få med meg flere byer på dette!

[ Se opp for klimagapet i Glasgow ]

For det andre: Vi må investere for klimaomstilling. Finansbransjen og investorene må sette penger i klimaløsninger og ta dem ut av fossilløsninger. Oslo gjør dette, gjennom Oslo Pensjonsforsikring. Til COP26 skal vi ha flere byer med på et forpliktende løfte om tilsvarende strategier for klimafinansiering.

For det tredje: Vi må ha rask omstilling til nullutslipp fra transport. Oslo er verdensledende på elektrifisering av transport. I september var over åtti prosent av alle nye biler i Oslo elektriske. Snart er alle bussene og fjordbåtene elektriske, havna arbeider for nullutslipp, og tungtransporten er på vei. Dette er et samarbeid mellom stat og kommune, som mange kan lære av.

For det fjerde: Vi må bruke klimabudsjett som styringsverktøy. Oslo var den første byen som tok i bruk et klimabudsjett for å styre mot klimamålene. En lang rekke byer, som New York, Rio de Janeiro, Toronto, Amsterdam og Paris er allerede i gang, og mange andre vil nå følge etter. Vårt klimabudsjett gjør alle ledere til klimaledere.

Det inspirerer.

[ Blir dragkamp i Glasgow: Verden må ruste seg for klimaendringene ]

For det femte: Vi må i gang med karbonfangst og -lagring. Søppelforbrenningen på Klemetsrud står for rundt 18 prosent av Oslos utslipp. Bare i Europa finnes det over 400 lignende anlegg, som slipper ut store mengder klimagass. Her kan Oslo og Norge gå foran med ny teknologi som har stor betydning for å kutte utslipp raskt.

Vi har ambisiøse mål for klimatiltakene i Oslo. Men å sette seg høye mål er også krevende. Vi er ikke fornøyd med hastigheten eller omfanget av kuttene til nå. Heller ikke på nasjonalt, europeisk eller globalt nivå har man noen grunn til å være fornøyd med takten i utslippskutt de siste årene.

Vi må gjøre mer, og vi må gjøre det raskt.

Alle som har deltatt på slike toppmøter vet at det er krevende, frustrerende og vanskelig. Det er bare å stålsette seg. Oslo har mye å vise fram, men vi har også mye å lære av andre. Sammen med våre partnere skal vi påvirke forhandlingene. For byene kan gjøre en forskjell.

[ Druknet i hjemmet sitt i New York: – Vi lever i en ny verden ]

Det legges det også opp til på klimatoppmøtet i Skottland. Både byer og andre aktører som faktisk skal gjennomføre klimatiltakene har en større rolle på årets toppmøte enn det som har vært vanlig tidligere.

I Glasgow kommer verdens øyne til å være rettet mot de store statene. Også de trenger praktiske løsninger på hvordan vi skal få ned utslippene – hver dag overalt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen