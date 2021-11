Vi gambler ikke med drikkevannet

I dag får nesten alle innbyggerne i Oslo drikkevann fra én kilde.

Hvis noe skjer med Maridalsvannet, er vi ille ute. I løpet av noen timer vil nesten 300.000 innbyggere, sykehus, sykehjem og titusenvis av arbeidsplasser være uten vann. Situasjonen kan være kritisk for liv og helse.

Behovet for tryggere vannforsyning har vært kjent i over 50 år, og Holsfjorden har blitt pekt på som det beste alternativet både i 1968, 1998, 2005 og 2016. Nå er dette arbeidet endelig i gang, i tråd med Mattilsynets strenge krav om at ny vannforsyning må være på plass innen 2028. På tross av flere tiår med somling, mener utrolig nok de borgerlige partiene at planene for ny vannforsyning er preget av «tidspress», og de ønsker seg nå nye utredninger.

[ Skittent spill om rent vann ]

Frafall av vann pekt ut som den største trusselen mot innbyggerne i forrige store trusselvurdering for Oslo for noen år siden.

Tidspresset har de i så fall seg selv å takke for. Partiene hadde mange år på seg til å sette i gang prosjektet da de selv var i byråd. I stedet for å anerkjenne at tida nå er inne for å stikke fingeren og spaden i jorda og gjennomføre den tilkoblinga til Holsfjorden som har vært anbefalt i utredning etter utredning, har de borgerlige partiene gått inn for nye utredninger.

Denne våren kom et privat forslag fra Venstre og Frp, der de mente at byrådet burde utforske muligheten for å bruke avsalting til å sikre drikkevannet. Forslaget falt heldigvis i Oslo bystyre den 20. oktober mot Høyre, Venstre, KrF og Frps stemmer. Men det står igjen som et skremmende eksempel på hvor lett de borgerlige partiene tilsynelatende tar på samfunnsberedskap i byen vår.

Partiene hadde mange år på seg til å sette i gang prosjektet da de selv var i byråd.

Forslaget handlet altså om avsalting av fjordvann – et alternativ som tidligere har blitt vurdert og forkastet fordi det er dyrere og mer usikkert enn de vedtatte planene. En ny utredning av dette ville tatt minst 4–5 år.

Dersom utredningen mot formodning skulle konkludere med at denne teknologien var gjennomførbar, ville det være umulig for kommunen å møte Mattilsynets tidsfrist for å ferdigstille ny vannforsyning innen 2028.

De borgerlige partiene pekte på selskapet Waterise, som ennå ikke har levert noen fullskala anlegg for avsalting og dermed heller ikke har noen eksempler å vise til når de påstår at de kan levere teknologien til under «markedspris». Det er ikke et gunstig utgangspunkt for å levere det største, mest komplekse og viktigste prosjektet Oslo kommune noen gang har hatt ansvar for.

[ Oslo-byråd vil bla opp ytterligere 9 milliarder kroner for rent vann ]

Dette er ikke tiden for å gå tilbake til tegnebrettet, men for å gjennomføre dette veldig viktige prosjektet. Jeg mener det ikke er ikke faglig grunnlag for opposisjonens påstand om at avsalting er billigere enn å koble vannforsyningen på Holsfjorden, og alternativet vil ha en rekke praktiske komplikasjoner som partiene blankt ignorerer.

I bystyredebatten poengterte Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg at det ikke ville være noe stort problem for Oslo å betale dagbøtene til Mattilsynet dersom det skulle bli forsinkelser i prosjektet. Det kan virke som om Oslo Høyre ikke forstår begrunnelsen for dagbøtene.

Det er ikke slik at det er greit å ignorere innbyggeres grunnleggende trygghet bare fordi man har råd til å betale bøter. Hver eneste dag vi utsetter byggingen av vannforsyning, er enda en dag der vi lar Oslos innbyggere leve med en uakseptabel risiko. Denne holdningen til samfunnsberedskap markerer også et skille mellom det rødgrønne bystyreflertallet og det forrige borgerlige byrådet.

[ Har du tenkt over hvordan hverdagen din ville vært uten rent drikkevann i springen? ]

Oslos innbyggere skal være trygge på å ha rent vann de neste tiårene også.

De etterlot seg storslagne og råflotte investeringer i praktbygg, og planla et OL i Oslo til titalls milliarder. Å klippe snorer og drikke champagne er hyggelig, men det er viktigere med reint vann i krana.

Frafall av vann pekt ut som den største trusselen mot innbyggerne i forrige store trusselvurdering for Oslo for noen år siden. Den nest største trusselen var en pandemi. Nylig fikk den avgåtte borgerlige regjeringen kraftig kritikk av Koronakommisjonen for å ha vært for svake på beredskap.

Dette ser ikke ut til å ha utløst noen dypere selvransaking hos partiet Høyre, som liker å skryte av at de er best på beredskap. Derfor er det bra at de borgerlige partiene ikke har flertall i Oslo bystyre, og at vi jobber videre med å trygge oslofolks vannforsyning uten nye utsettelser og avsporinger. Oslos innbyggere skal være trygge på å ha rent vann de neste tiårene også.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen