Når rus blir vanlig

Det går sjelden an å gå ut fra en standard om hvordan folk reagerer på rusmidler.

Jeg husker ennå de første gangene jeg prøvde ut hasj og marihuana.

[ Det er ikke merkelig om mennesker i en håpløs situasjon tyr til rus ]

Etter å ha sittet i Slottsparken i Oslo i flere timer, på 1970-tallet, gikk jeg oppover Karl Johan for å overholde et møte jeg hadde avtalt på en bar. Idet jeg passerte et utstillingsvindu, fikk jeg øye på den vakreste utstillingsmodellen jeg noensinne hadde sett, og jeg måtte bare ta på den.

Jeg sto og følte med fingertuppene over ansiktet hennes, da jeg fikk et klart øyeblikk. Jeg sto og befølte en voksen dame, mellom 30-40-årene. Panikken tok meg. Jeg løp det forteste jeg kunne motsatt vei av hvor jeg skulle møte min avtale. Ned mot Vestbanen, inn på toalettene, hvor jeg klatret over en bås fordi jeg manglet småpenger. Jeg skylte en fyrstikkeske fylt med hasj ned i doen.

Etter en halvtimes tid, avtok panikken og jeg roet meg såpass at jeg våget meg ut på gata igjen.

Jeg forsøkte flere ganger å skulle kontrollere virkningen av cannabis. Blant annet kjøpte jeg en plastpose full med marihuana i en havneby i Trinidad. Der fikk jeg den samme panikken etter å ha røkt. Jeg låste meg inne på lugaren, sikker på at jeg ville la meg dra med i dragsuget av propellen på skipet hvis jeg gikk bak på akterdekket.

[ Rusfrihet. Er det å være fri for rus? Eller er det friheten til å faktisk kunne ruse seg? ]

Heller ikke beroligende tabletter som valium roet meg ned. Følelsen av hjertet som roet seg, fikk angsten til å øke. Jeg fryktet det var i ferd med å stoppe.

Hadde jeg bare hatt noen pils.

Jeg har snakket med flere tunge rusavhengige, som har hatt de samme erfaringene av cannabis som meg selv. – Vi måtte bare venne oss til det. Til slutt fikk vi roen av det.

I dag er cannabis mange ganger sterkere enn den gang. Noe som ifølge Jørg Mørland i en artikkel i fagbladet til den norske legeforeningen vil påvirke brukernes evne til å føre bil i flere dager etter at de har inntatt stoffet.

Cannabis kan i dag inntas på mange andre måter en å røyke inn THC. Den kan tilsettes i mat, i drikker. Vi kan legge den under tunga og nærmest dosere den inn. Og prisen er nærmest blitt halvert siden årtusenskiftet, samtidig som THC-innholdet er blitt mangedoblet, I 2010 var gjennomsnittlig THC-innhold i hasj på 5–8 prosent. Nå er den på 25 prosent. Konsekvensene av denne tredoblingen, øker samtidig de negative endringene ved bruk. Og samtidig som bruksmåtene økes, økes også brukerantallet.

[ Tordis Ørjasæter (94) om sønnen: – Noen skulle fortalt meg da, hvor godt livet kom til å bli for ham. At det kan gå bra (+) ]

Folkehelseinstituttet viser at dagens unge bagatelliserer bruken av cannabis. Omtalen avdramatasirer skadevirkningen. Sosiale medier bidrar sterkt til dette.

Å bagatellisere bruk av rusmidler, er risikofylt. Å alminneliggjøre bruken likedan. Jeg mener at forslaget til rusreformen vil bidra sterkt til dette. Ikke for de tunge brukerne. De som trenger hjelp. Men for de unge som ikke bør ledes inn i det sammen helvete som det mange av de tyngste rusavhengige lever i.

Stiftelsen Klar vil arbeide sterkt for å motvirke at nye ofre for rusmidler vil strømme til. At de som allerede sliter skal få det bedre gjennom bedre boligtilbud de har i dag. Økte muligheter til hjelp til å komme ut av det helvete avhengigheten gir dem.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen