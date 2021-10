De brune, slemme og primitive

Teksten ble først publisert på Guro Jabulisile Sibeko sin Facebook-side og er gjengitt med tillatelse.

Jeg burde ikke poste dette. Jeg er sjuk, og hadde jeg hatt krefter til å krangle burde jeg brukt dem til noe nyttig.

Men jeg har som kjent ingen selvkontroll: Jeg sliter med årets tv-aksjon. Skikkelig.

For det første fordi Plan sine planer for å forhindre barneekteskap er underlig. De lister opp de viktigste årsakene til barneekteskap: Fattigdom, matmangel, konflikter og naturkatastrofer som fører folk på flukt (de skriver «migrasjon», da, for det har blitt for politisk å kalle flyktninger for flyktninger nå) og tradisjoner, manglende likestilling og diskriminering.

Likevel er det knapt noen av tiltakene deres som er retta mot noe av dette. Det er informasjonskampanjer, kursing og påvirkningsarbeid.

Som om den viktigste grunnen til at foreldre gifter bort barna sine er at de ikke veit bedre.

På samme måte beskrives barneekteskap som noe som hindrer jenters skolegang, sammen med ting som at skoler ikke finnes eller ikke fungerer. Men når det kommer til tiltak handler de om å gi stipend til jenter (for å gå på ikke-eksisterende skoler?) og å gi «relevant yrkesopplæring» (jeg gjetter på kurs som kan få kvinner inn i ødeleggende lavtlønnsarbeid så de kan få kroppen ødelagt på en fabrikk som gir oss billige greier heller enn i et ekteskap, men det er mulig jeg er fordomsfull nå) som om sammenhengen var motsatt.

Det er ingen tiltak her som kan gi jentenes foreldre andre valgmuligheter for å holde dem i live. Ingen tiltak mot fattigdom, ingen tiltak retta mot familier (nei, kursing av foreldre gjelds ikke med mindre du kurser dem i hvordan de skal trylle frem mat). Det er ingen tiltak som Plan sjøl argumenterer for at vil virke.

Derimot er det mange tiltak som kunne virka hvis årsaksforklaringa var at folk gifter bort døtrene sine fordi de er brune/svarte = dumme/slemme/primitive.

Så da er det jo rimelig å lure på om Plan, til tross for forskninga de sjøl refererer til tror at det er sånn det egentlig er?

Det er de i så fall ikke aleine om, og det er den andre grunnen til at jeg sliter med dette opplegget.

Avisa Oslo har et intervju med Dunia Dosh, modellstjerneskudd og barnehagearbeider som fronter kampanjen. Dosh svarer godt for seg, og alle de direkte sitatene viser tydelig at hun er reflektert, nyansert og engasjert. Men spørsmålene hun får handler ikke om hvilke tiltak hun, som har venner som ble giftet bort tidlig mener barneekteskap best kan bekjempes, eller om hvordan man kan styrke posisjonen til unge jenter som giftes bort så de i sin tur kan komme ut av spiralen av fattigdom og tidlige ekteskap.

Hun intervjues ikke som den eksperten hun er, men som case, en av de brune jentene som «unnslapp skjebne som barnebrud» (sitat fra overskriften). Hun fremstilles som det primitive, kunnskapsløse brune barnet som «visste ingenting om Norge» (neivel? Hva veit den jevne nordmann om Somalia, egentlig?) som gjennom en stor overgang fra «livet i Afrika» til lykken i Norge ble en eksotisk blomst som kan blomstre på forsida av moteblader, en «fri, selvstendig kvinne».

Journalisten fråtser i fordommer, og den jevne leser får bekreftet alle sine, selv om Dosh virkelig gjør en innsats for å nyansere ting. Og jeg tror sånne oppslag bidrar til flere barneekteskap, fordi de gjør at vi tror vi kan holde på som vi gjør og kjøpe oss avlat med en tv-aksjon i ny og ne – problemet er jo at de folka er så uopplyste, gi dem et kurs!

Jeg veit nemlig om noen tiltak som garantert vil forhindre barneekteskap:

Trygge fluktruter, så foreldre på flukt ikke må gifte bort de eldste barna for å skaffe dem beskyttelse. Åpne vaksinepatenter så covid-19 og andre sykdommer som kan forhindres ikke får trekke fattige deler av verden enda lenger ned i fattigdom.

Boikott av alle selskaper som driver utbytting av fattige arbeidere (det er vel de fleste vi har investert i via oljefondet og alle som lager klærne våre og de fleste andre tingene vi koser oss med). Full militær tilbaketrekning fra alle internasjonale konflikter og slutt på alt salg av norske våpen til konfliktsoner. Og knusing av kapitalismen og nykolonialismen.

Bare sånn for å begynne et sted.

