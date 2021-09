Riksrevisjonen reviderer Stortinget

Hege Ulstein hevder i sin kommentar lørdag 25. september at Stortinget «har kastet kontrollørene på dør», og at Riksrevisjonen fra 2017 er blitt fratatt ansvaret for kontrollen med Stortingets administrasjon.

Slike feilaktige påstander kan ikke få stå uimotsagt. La det derfor være sagt helt tydelig: Det stemmer ikke at Stortingets presidentskap i 2017 stanset en såkalt etterlevelsesrevisjon med Stortingets administrasjon.

Den konkrete saken handlet om sikkerhetsarbeidet på Stortinget. Riksrevisjonen valgte selv å utsette sin etterlevelsesrevisjon av Stortingets arbeid på dette området, fordi Stortinget ikke var underlagt den da gjeldende sikkerhetsloven. Utsettelsen var i påvente av at Stortinget skulle avklare hvordan den nye sikkerhetsloven skulle gjøres gjeldende for Stortingets administrasjon. Dette forholdet ble avklart i 2018. Riksrevisjonen har ikke kommet tilbake til Stortinget etterpå.

Det er også viktig å understreke at Riksrevisjonen i hele denne perioden har revidert Stortingets regnskap.

Ingen er blitt kastet på gangen. Tvert imot ønsker vi Riksrevisjonen og det viktige oppdraget den har, velkommen inn.

