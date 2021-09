Solidaritetens grenser

Hvor går grensa for solidaritet?

Det er det store spørsmålet Ap og Senterpartiet må ta stilling til, om de etter valget inntar regjeringskontorene og får gjøre alvor av forslaget om å avkriminalisere rusbruk kun for «tunge rusavhengige».

Er den fraskilte mannen som takler den personlige tragedien gjennom utagerende festing, «avhengig nok» til å slippe straff? Eller må han vente til rusbruken gjør det umulig å komme seg på jobb om morgenen, før samfunnet tilbyr ham solidariteten han behøver?

Forslaget om å avkriminalisere kun for «tunge rusavhengige» bygger på en grensedragning som etisk sett er vanskelig å forsvare, og som i praksis vil være umulig å trekke.

Mye tyder på at forslaget av den grunn også vil være rettslig uholdbart.

Flere jurister har hevdet at forslaget støter an mot vårt grunnlovfestede krav om likebehandling. En mindre omtalt side ved forslaget, er at det også kan støte an mot kravene i Grunnloven § 96 og menneskerettighetskonvensjonen artikkel 7 om at straffebud skal ha en klar utforming.

Det såkalte «legalitetsprinsippet» går ut på at ingen kan straffes uten lovhjemmel, og at lovhjemmelen må være klar og tydelig. Vage formuleringer som kan tolkes i flere retninger holder ikke.

Poenget er å forhindre vilkårlige straffer, og at straffen ikke skal komme overraskende: Alle skal på forhånd kunne vite om en handling er straffbar.

Hvordan skal Ap og Senterpartiets lovforslag utformes slik at det ivaretar denne grunnlovfestede menneskerettigheten? Sagt med andre ord: Hvordan skal personer som ruser seg kunne vite om de gjør noe straffbart, eller om de er avhengige nok til å slippe straff? Verken Ap eller Senterpartiet gir et svar på dette.

Det virker i det hele tatt som at de to partiene ikke er særlig opptatt av Grunnlovens begrensninger.

Før landsmøtet sitt ba Ap om råd fra strafferettsprofessor Jørn Jacobsen, som konkluderte med at forslaget var i strid med Grunnlovens krav til likebehandling. Likevel ble forslaget vedtatt. Jonas Gahr Støre stemte for. Det samme gjorde Trygve Slagsvold Vedum i sitt parti.

At politikere velger å se bort fra vanskelige etiske grensedragninger og kompliserte juridiske spørsmål, er ikke uvanlig. Og ofte er det forståelig. For å oppnå det man ønsker er det iblant nødvendig å ta snarveier. Prinsippene må vike for praktiske hensyn.

På ruspolitikkens område tyder imidlertid det meste på at prinsippene går hånd i hånd med pragmatikken. Straff er ikke bare uetisk, eller vanskelig å forene med rettslige prinsipper - det er også dårlig praktisk politikk.

Det er bred enighet om at ruspolitikken skal sikre at unge – og for så vidt også voksne – aldri får sine liv ødelagt på grunn av rus. Den nå 50 år gamle «krigen mot narkotika» har vist med tydelighet at straff fungerer dårlig til dette. Forskningen oppsummert i utredningen fra Rusreformutvalget bekreftes av en ny studie fra FHI, som viser at selv strenge reaksjoner som fengsel i liten grad virker forebyggende mot narkotikabruk. Overdosestatistikken tegner samme bilde: Nye tall fra FHI viser at 324 mennesker døde av overdose i Norge i fjor – det høyeste tallet på 20 år.

Straff fungerer derimot utvilsomt – som ordet tilsier – nettopp som en straff.

Straff fører til stigmatisering, gjeld og sosial utstøtelse. Og problemene stopper ikke når boten er betalt, eller oppholdet på fengselscella ferdig sonet. Rullebladet fungerer som en påminnelse for resten av samfunnet over den straffedes synder – som et hinder for å ta seg arbeid, eller som en moralsk dom i en barnefordelingssak, for å nevne noe. Straff er ikke hjelp.

Det er derfor vanskelig å forstå hva Tore Sandvik fra Ap mener, når han i Politisk kvarter uttaler at «rekreasjonsbrukere» ikke har behov for helsehjelp, ettersom de «ikke er syke», men at de i stedet trenger straff for å «motiveres inn i et nytt løp».

Ingen trenger straff for å unngå å utvikle et helseproblem, enten problemet skyldes rus eller usunn mat. Den «friske rekreasjonsbrukeren» trenger informasjon og veiledning for å unngå å utvikle en helseskadelig rusavhengighet. Og den «tunge rusavhengige» trenger hjelp fra helsevesenet for å komme seg ut. Straff bidrar derimot til at rusbrukerne skyves vekk fra samfunnet og avstår fra å oppsøke hjelp.

Forskningen levner liten tvil om at straff bare gjør vondt verre.

Når motstanden mot en generell avkriminalisering likevel er så stor, kan det tyde på at det i realiteten ligger mer bak enn bare et avvikende syn på hvordan man kan gjøre livet bedre for brukerne.

Det er ikke overraskende om femti år med innprentede dogmer har satt sine spor, som vanskelig lar seg påvirke av forskning og rettsstatlige prinsipper. For mange er det kanskje vanskelig å fri seg fra tanken om at rusbruk er en umoralsk handling som bør straffes, uavhengig av hvilke konsekvenser det får for samfunnet og den enkelte.

Vi må snu om på synspunktet. Rusbruk bør ikke straffes for å straffes.

Rusbruk er ikke i seg selv en handling som bør tillegges en bestemt moralsk valør – det er skadevirkningene av rusbruken vi må forsøke å forhindre. Skal vi greie det, må vi heve oss over gamle fordommer, og innse at rusproblemet bare kan løses med solidariske virkemidler.

Rusreformen handler om nettopp det.