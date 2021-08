Hvorfor maser de sånn om bemanning og kompetanse, de som jobber i helsevesenet?

Jo, nå skal du høre. De maser for deg.

De er redd for at nettopp du ikke skal få topp kvalitet den dagen du blir syk eller trenger helsehjelp. De maser fordi de kjenner på kroppen at kvaliteten i et av verdens beste helsevesen er truet. Stortingsvalget er rett rundt hjørnet, og tiden for å utfordre politikerne er nå!

Vi går nå inn i en intens periode med valgsnakk, valgløfter, valgflesk, og kanskje til og med en valgløgn.

Alt for å vinne din stemme.

Tidligere i år var helse en av de store sakene. Både opposisjon og makthavere snakket om pælene i velferdsstaten. Helsevesenet. Fyndord og applaus satt løst, og helsevesenet var velferdsstatens smykke. Derfor lurer vi på: hvor er politikerne nå?

Nå er det formuesskatt som gjelder. Debatten går friskt rundt arveavgift og skattelette. Verdiskapning er igjen redusert til rene kroner. For all del, skatte- og avgiftsdebatten er viktig. Men har du tenkt på at vi også bør diskutere hva vi bruker skatter og avgifter til?

Har du tenkt over at god helse er direkte verdiskapning i seg selv? Vår påstand er at den høye sysselsettingen og verdiskapningen vi har i Norge er mulig nettopp på grunn av det robuste helsevesenet vi har i dag.

Vi kommer til å mangle folk i helsevesenet i fremtiden. Sykepleiemangelen er her allerede. Det minste man kan forvente er at vi tar vare på det helsepersonellet vi har i dag. At de får en levelig arbeidstid og arbeidshverdag, som gir rom for fritid med innhold.

Kan dere sørge for det, Rødt?

I dag er det ikke slik. 1 av 5 sykepleiere forsvinner i løpet av få år fra yrket på grunn av arbeidspress, lav lønn, ufrivillig deltid og ukurant arbeidstid.

Hvordan skal vi snu dette, MDG?

På en operasjonsavdeling mangler de 1/3 av operasjonssykepleierne. Det betyr at vaktene må dekkes med overtid og merarbeid. Om du trenger akutt operasjon kan personalet på vakt ha jobbet to vakter i strekk eller for eksempel 70 timer denne uken. Det kan bety at risikoen for feil er større.

Er dette greit, SV?

Intensivavdelingene er i sommer driftet med massiv bruk av overtid. Dette kommer i etterkant av en pandemi hvor personalet allerede har jobbet ekstremt mye, flyttet og fått inndratt ferie, og lånt personell fra andre sykehus. Vikarene vi har gjort oss så avhengige av kommer ikke. En varslet krise.

Hvorfor har ingen gjort noe, Fremskrittspartiet?

På fødeavdelingen i går var det flere kvinner i aktiv fødsel enn jordmødre på vakt. På barsel i sommer har det i hovedsak ikke vært jordmor i det hele tatt. Målet om en-til-en-omsorg er ikke nådd.

Hvorfor skal fødekvinnene finne seg i dette, Senterpartiet?

Den gylne regel, at økningen i psykiatrien skal være større enn i somatikken, er et politisk mål. Det når vi ikke. Ingen av sykehusene i hele Helse Sør-Øst er i nærheten, bedre er det ikke i resten av landet. Køene i barne- og ungdomspsykiatrien har aldri vært lenger.

Hvorfor aksepterer vi det, Høyre?

Gjennomgående for alt er for lav bemanning. Hvorfor klarer vi ikke å rekruttere nok fagfolk, og deretter få folkene til å bli? Arbeidspresset er for stort, tilgangen på kompetent personell er for liten. De økonomiske rammene er ikke der. Fagfolkene sier at «å jobbe smartere» ikke holder lenger.

Hva skal vi gjøre med det, Arbeiderpartiet?

Riksrevisjonen har påpekt mye av dette i flere rapporter. Riksrevisjonen har, enkelt sagt, slaktet måten helsevesenet følger opp den gylne regel på. De retter kritikk mot hvordan helseforetakene verken klarer å legge til rette for en heltidskultur, eller setter inn tiltak for å beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere. Norske sykehus bruker 500 millioner kroner hvert år på innleie fra vikarbyråer for å dekke inn sykepleier- og jordmormangelen.

Hvorfor setter dere ikke inn konkrete tiltak for å rekruttere og beholde fast personell, Venstre?

Gjennom livet møter du helsevesenet mange ganger. Fra vugge til grav sier vi ofte. Vi er der nemlig hele veien, og ønsker fortsatt å være der. For å tilby deg best mulig helsehjelp.

Kan vi få lov til det, KrF?

Så derfor maser vi. Vi maser for deg, for din helse og ditt liv – helt til vi ser at helse blir prioritert av politikerne. Helt til vi ser at politikerne handler! Kanskje du også bør mase, for din egen del? Bruk stemmen din klokt.