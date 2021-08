Vi trenger ikke overdrive

Jeg kan forsikre Kari Elisabeth Kaski og Assad Nasir fra SV om at ingenting er galt med innbyggerne i Groruddalen, og at FrP ikke har foreslått å straffe innbyggerne i Groruddalen strengere enn andre. Slike forestillinger skapes av de andre partiene fordi de ikke tør å ta en ærlig debatt om de økende kriminalitetsutfordringene i Oslo.

Når FrP foreslår strengere straffer for enkelte typer kriminalitet dersom det skjer i utsatte områder, som i Groruddalen, så er det for å beskytte alle de lovlydige innbyggerne som bor der mot kyniske kriminelle.

Vi vet at kriminelle gjenger trenger yngre løpegutter og vi vet at de rekrutterer disse i Groruddalen. Dette er å utnytte minoritetsungdom til egen vinning, ofte blir dette starten på en kriminell løpebane.

Disse gjengene og bakmennene drar med seg konflikter, vold og kriminalitet til sårbare boområder, og det er alle de lovlydige borgerne som må betale den høyeste prisen. Vårt forslag vil beskytte slike sårbare områder mot kriminelle.

Kaski og Nasir velger heller å snu alt på hodet og fremstiller lovlydige borgere i Groruddalen som offer dersom vi skjerper straffene for de kriminelle. Sannheten er at dagens handlingslammelse gjør innbyggerne i Groruddalen til offer for de kriminelle, og det er de kriminelle som blir beskyttet mot straff.

Videre er det veldig viktig for SV å dekke over de økende kriminalitetsproblemene. Denne fornektelsesmentaliteten er urovekkende lik den som har ført til at Sverige har mistet fullstendig kontroll. Det var aldri alvorlig nok til å gjøre noe, til slutt var det altfor sent.

Vi trenger ikke verken overdrive eller bortforklare. Tallenes tale er klar og politiet har omtalt utviklingen som urovekkende. Antall unge gjengangere i Oslo mellom 10 og 17 år er fordoblet fra 88 personer i 2015 til 188 i 2019 og antall gjengangere i aldersgruppen 18–22 år var rekordnivå i 2020 med 367 gjengangere. Dette til tross for at Oslo har vært koronanedstengt i lange perioder i 2020.

Det har vært en tredobling i vold mot politiet fra 32 anmeldelser i 2015 til 90 i 2019. Det har vært en dramatisk økning i antall unge gjengangere som er anmeldt for bæring av kniv/våpen med en dobling i løpet av to år, noe som dessverre også har ført til rekordmange knivangrep i koronaåret 2020, med hele 155 tilfeller. For 5–10 år siden skjedde det knapt knivangrep i Oslo, det siste året skjedde dette nesten annenhver dag.

Denne utviklingen skjøt fart etter at Stortinget i praksis fjernet fengselsstraff for ungdom i 2014. Jeg skal likevel gi Kaski og Nasir rett i at dette ikke kan løses med strengere straffer alene. Vi må sørge for at innbyggerne i Groruddalen blir inkludert på alle måter, både i samfunnsliv og arbeidsliv. Den viktigste måten å gjøre dette på er gjennom inntektsbringende arbeid.

Selv står SV og Kaski for en politikk som gjør det rådyrt for barnefamilier med bil i Groruddalen å leve, fordi de må betale flere tusen kroner i bompenger hver måned. Arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende må betale så mye skatt, bompenger og avgifter av allerede lave lønninger, at lønnsomheten ved arbeid blir kraftig redusert. Det er de med dårligst økonomi som lider mest under de rødgrønnes skyhøye skatte- og avgiftspolitikk i Oslo.

Frps nei til bompenger og kraftige reduksjon av skatter og avgifter ville alene gitt innbyggerne i Groruddalen langt bedre levekår enn alle tomme lovnader fra SV om ekstra stønader til alt og alle.