Ta vare på utelivet fremover

Gjennom nesten hele pandemien har lyset vært slukket i landets uteliv. Derfor må vi nå gjøre det enklere for restauranter, barer og nattklubber å reise seg igjen.

På sikt bør flere sette pris på bransjen.

Ifølge SSB-tall fra 2019 sysselsetter servering og uteliv rundt 100 000 mennesker i over 8600 bedrifter, og har en omsetning på vel 74 milliarder kroner. Det gir verdifulle skattekroner til kommunene, store som små, og arbeidsplasser over hele landet.

I tillegg til arbeidsplasser og skatt, bidrar uteliv og servering også med noe litt mer diffust, men like viktig: puls på både små steder og i store byer over hele landet. En av de tydeligste symbolene på korona har nettopp vært fraværet av dette – vennekveldene på restaurant, jubileumsmiddagen med familien, jobbpilsen etter arbeidstid, eller de smånervøse parene på date på den lokale puben.

Ting vi før tok for gitt ble plutselig mangelvare da næringen opplevde flere runder med skjenkestopp, nedstenginger og strenge restriksjoner. Ofte var begrunnelsen for at vi måtte stenge vanskelig å forstå. Selv om kommunale myndigheter over hele landet ga næringen skryt for smittevernet og det var svært få dokumenterte tilfeller av smitte fra serveringsnæringen, ble vi stengt helt ned.

Det er ikke til å legge skjul på at frustrasjonsnivået har vært høyt.

Og selv om det meste av samfunnet nå gjenåpnes, rammes servering og uteliv fortsatt hardt av korona. NHO Reiselivs siste medlemsundersøkelse fra midten av juli viser at 4 av 10 utelivsaktører frykter konkurs. Flere enn 4 av 10 har permittert ansatte. I utelivsgruppen Rekom, som blant annet driver utestedet Heidi’s Bier Bar, er 9 av 44 bedrifter 100 prosent stengt og 20 prosent av de ansatte er fortsatt permitterte.

Omsetningen på de åpne stedene er på cirka 50 prosent av opprinnelig budsjett. De som er åpne driver med inngripende og kostbare restriksjoner: krav om bordservering, 1-metersregelen og strenge hygienekrav. I tillegg kommer dyrere vakthold for å sikre at gjestene følger disse reglene.

Disse kostnadene dekkes ikke av kompensasjonsordningen, en ordning som i seg selv kun har dekket et minimum av de kostnader vi har hatt gjennom pandemien.

For å komme i gang igjen, trengs både kortsiktig støtte og langsiktige tiltak.

Det mest frustrerende i pandemien har vært det totale fraværet av forutsigbarhet.

Gjenåpningsplanen til regjeringen sier at bordservering og begrensede innslipps-tider skal bort i trinn 4, men trinn 4 haler ut. Bransjen må få klarhet i når den berømte meteren skal bort.

Så lenge det er både antallsbegrensninger, avstandskrav og begrensede innslipps-tider, fortsetter dette å hemme lønnsomheten for bedriftene. Det blir desto viktigere at regjeringen i midten av august åpner for trinn fire, slik at servering og uteliv kan få mulighetene til å drive lønnsomt.

Av økonomiske hjelpetiltak, ville det å harmonisere moms på servering og takeaway rundt 15 prosent være er et treffsikkert tiltak som ville hjulpet mange. Forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter på åtte prosent bør dessuten kraftig ned. I 2020 var denne renten som et hjelpetiltak redusert til både null og seks prosent, mens den av uforståelige grunner er satt opp til åtte prosent i hele 2021, et år som i like stor grad som i fjor har vært preget av strenge tiltak og nedstengninger.

Nasjonale og lokale myndigheter kan dessuten gjøre mer. Flere steder har under pandemien gitt gratis leie av gategrunn. Det er bra og bør videreføres, men det er enda viktigere å reversere den voldsomme prisøkningen på slik leie de siste årene, også etter pandemien.

At bedriftene ikke kan søke om leie for flere år av gangen er dessuten helt tullete. Å senke arbeidsgiveravgiften over en periode vil øke sysselsettingsevnen. Og bransjens evige ønske om mer konstruktive og veiledende tilsyn har aldri vært mer på sin plass. Bedre samspill her betyr en enklere hverdag og en bedre bransje.

Om denne forferdelige pandemien har bidratt med noe positivt, er det kanskje at folk i større grad har fått øynene opp for hvilken verdi vi har.

Mange i bransjen føler seg ignorert og overkjørt under store deler av korona. Nå trenger vi at myndighetene spiller på lag med oss for å reise oss igjen. På sikt vil det resultere i både flere arbeidsplasser og ikke minst, mer liv og røre i ditt lokalsamfunn. For det er ingenting vi heller vil enn å være med på å gi byer og lokalsamfunn puls, kultur og identitet.