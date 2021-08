Alle elever fortjener en framtid de kan tro på. Det må bety at vi som driver med politikk alltid jobber for en skole der alle skal lykkes, uansett hvem man er, hvor man kommer fra eller foreldrenes inntekt.

Det er Arbeiderpartiets fremste mål i skolepolitikken.

Det er lett å se at valgkampen er i gang når Hans Jacob Huun Thomsen i Unge Venstre bruker et helt leserinnlegg på å angripe vår skolepolitikk, heller enn å snakke om sin egen. Jeg tror folk ønsker seg en valgkamp uten at partiene bare angriper hverandre, og jeg tror heller ikke folk tror på dem.

Derfor vil jeg heller bruke dette innlegget til å forklare hva slags skolepolitikk Arbeiderpartiet går til valg på.

[ «De andre burde skamme seg. Men regjeringen aller mest» ]

I dag dropper hver fjerde elev ut av videregående skole fordi de har mista motivasjonen, ikke opplever at de får til skolehverdagen eller fordi de sliter med psykiske plager. Det er et skyhøyt tall i et samfunn som krever at vi stadig blir høyere utdannet.

Samtidig er mange elever bekymra for om de kan studere det de drømmer om når konkurransen blir hardere for hvert år som går, og presset og stresset i skolen er skyhøyt.

I tillegg vet vi at det er tusenvis av yrkesfagselever som ikke får læreplass.

Hvis elever på studiespesialisering plutselig måtte stoppe utdanningen sin etter 2 år, fordi de ikke kom inn det 3. året, hadde vi ikke godtatt det som samfunn. Så hvorfor gjør vi det med yrkesfag?

For Arbeiderpartiet skal det ikke være noen forskjell på om du vil gå studiespesialisering eller yrkesfag – alle skal ha rett på å fullføre. Derfor vil vi ha læreplassgaranti, nytt utstyr på alle yrkesfagslinjer og styrke stipendet sånn at det faktisk speiler det det koster å gå på yrkesfag.

Under det borgerlige styret i Oslo var resultatene for yrkesfag nedslående: Søkertallene sank, og færre valgte å begynne. Med et Arbeiderpartileda byråd i Oslo har trenden snudd, blant annet fordi vi har innført læreplassgaranti til elevene. Det er det samme Arbeiderpartiet vil gjøre i hele landet.

Fellesskolen skal være gratis og gi muligheter til alle, men det må også gjelde yrkesfagselever.

[ Hadia Tajik: – Jeg tror det er sunt å ikke være enig i alt partiet ditt mener ]

I innlegget i Dagsavisen prøver også medlemmet i Unge Venstre å så tvil om Arbeiderpartiets standpunkt i spørsmålet om inntak til videregående. La meg være klokkeklar på hva som faktisk er vår politikk: Vi mener at det er hvert fylke som selv må bestemme hvilken inntaksmodell som passer i deres fylke.

Det absurde med Venstres politikk i regjering er at de tror én modell passer best for alle fylker. Modellen om å tvinge alle fylker til å innføre karakterbasert inntak til videregående er en modell både Elevorganisasjonen, lærerorganisasjoner og fylkene selv har vært uenige i. Arbeiderpartiet har tillit til at alle disse best kjenner skolehverdagen, og vil heller lytte til dem når vi utformer vår politikk.

Derfor har vi også tillit til at hvert fylke løser dette på best mulig måte for seg.

Alt i alt handler dette om at vi vet at en skole der alle skal lykkes, skapes best av dem som kjenner skolen. Arbeiderpartiet lytter til elevene når de forteller at dagens fraværsgrense er for rigid og urettferdig, og derfor vil vi endre den. Vi lytter til lærerne når de sier at firerkravet i matte er urimelig der det ikke er relevant, og derfor vil vi fjerne det. Vi lytter til fylkene når de sier at måten de har løst inntak til videregående på passer best med deres geografi, og står sammen med hele Skole-Norge i vårt alternativ.

Jeg er mest bekymra for at dagens regjering ikke gjør det samme.

Lytter du til de skolen angår mest hver eneste dag, får du også en skole som gir best utdanning til elevene i klasserommet. Arbeiderpartiet går til valg på å sikre en framtid vi unge kan tro på, og en skole der alle skal lykkes. Det gjør vi best gjennom å gi tillit til de som er i skolen hver eneste dag, og legge pengene på bordet til å gjennomføre politikken vi går til valg på.

Og det er akkurat det vi har tenkt til å gjøre.