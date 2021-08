AKS må være gratis for alle

Denne og neste uke strømmer de yngste barna inn skoleporten. Deres første møte med skolen er ofte gjennom AKS, Aktivitetsskolen, det som andre steder i landet kalles SFO. Hvordan de blir tatt imot der kan definere hva slags forhold de får til skolen seinere. Derfor er det utrolig viktig at barna møter trygge, varme og kompetente ansatte som blir glad i hvert eneste barn og på den måten legger grunnlaget for tilhørighet.

Et av de viktigste spørsmålene i årets valgkamp, er om alle, uavhengig av inntekt, skal få være med i det felleskapet SFO er.

For oss i byrådet er det viktig at absolutt alle barn skal ha mulighet til å delta i AKS. I løpet av fire år med AKS vil barna ha fått så mange ekstra timer på skolen at det tilsvarer mer enn 1,5 år. 1,5 år med lek, læring og fellesskap – det er lang tid!

Mens SV og andre partier på venstresida vil utvide gratisordningen fra Oslo til hele landet, vil høyresida frata vanlige barnefamilier dette tilbudet. Det er urimelig og urettferdig. Det er dyrt for familiene det gjelder og dumt for samfunnet som helhet.

Å styrke fellesskapet på skolen er en viktig del av jobben for at skolene skal fungere godt for alle. Når noen ikke har det bra eller blir stående utenfor, vil det ramme alle i klassen og kanskje til og med på skolen. Alt blir vanskeligere, også samarbeidet mellom foreldrene. Å hindre forskjeller og problemer i å utvikle seg handler om å sikre at alle får være med på leken og læringa, og at alle føler at de hører til.

Å starte på en ny skole eller på skolen i det hele tatt, kan være overveldende for et lite barn.

Det er ikke alltid så lett for dem å gi uttrykk for følelsene sine, spesielt ikke dersom de er redde for voksnes reaksjoner. Å møte barn med tålmodighet og raushet er en viktig del av det å gi barn en trygg skolegang.

Det er viktig å huske på både for ansatte og for foreldre og andre foresatte. Aktivitetsskolen (AKS) skal bidra til å styrke barnas motivasjon, mestringsfølelse og læring. Inspirerende og lekbaserte aktiviteter i et inkluderende fellesskap skal være bærebjelken i AKS.

Erfaringene vi har fra Oslo viser at et gratis universelt tilbud er en forutsetningene for å få alle til å delta. Der halvdagsplassen er gratis, sparer familien hele 22 000 kroner per barn.

Har familien flere barn i AKS, blir utgiftene svært store.

Vi i byrådet står fast ved at gratis AKS er en riktig prioritering på vegne av ungene i byen. Derfor fortsetter vi å rulle ut ordningen slik at den treffer stadig flere. I pandemitider har dette fått en enda større betydning, både fordi mange har fått dårligere råd og fordi mange barn har hatt det vanskelig og gått glipp av mye læring, både faglig og sosialt.

Aktivitetene og det pedagogiske opplegget i AKS skal bidra til å skape god sammenheng og helhet i barnas skoledag, og nettopp derfor må alle kunne være med. Gjennom et variert og elevaktivt tilbud, der også barna skal få si sin mening, skal AKS være med på å fremme barnas psykiske og fysiske helse, samt bidra til deres sosiale og faglige utvikling.

Det skal være både utviklende og gøy å gå på AKS!

Skolens arbeid for et godt læringsmiljø handler derfor både om skolen og om AKS. Sammen med foresatte skal skolen sørge for at elevene har lyst til å være på AKS, og at det i AKS skapes gode relasjoner, gode minner og læring for livet. Jeg håper alle får en god start i AKS og seinere på skolen. Lykke til!