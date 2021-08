Flatehogst er ikkje klimavenleg

Som kjent har EU-kommisjonen nett lagt fram eit ambisiøst klimaprogram fram mot eit nullutsleppssamfunn i 2055. Blant alle målsettingane går EU-kommisjonen inn for å forby flatehogst, for å ta betre vare på klima og naturmangfald.

I ein kronikk Dagsavisen 3. august kritiserer Ida Aarø i Norges Skogeierforbund denne målsettinga under overskrifta «En bærekraftig skogforvaltning».

Ei sterkt misvisande overskrift, etter mi meining.

Det rett som Aarø skriv at at halvparten av dei 50 millionar tonn karbon pr år som blir frigjort ved norske CO2-utslepp, vil kunna bindast i skog ved fornuftig skjøtsel. Men det aller meste av det karbonet som blir lagra i skogen, er ikkje i sjølve treet, men i jordsmonnet. Dette er eit faktum som gjer at moderne skogbruk etter retningslinjene til Skogeierforbundet blir meir eller mindre ubrukelege som klimatiltak.

I kronikken sin forklarar Ida Aarø tredoblinga av skogproduksjonen etter krigen med overgangen frå plukkhogst til bestandsskogbruk og store flatehogstar. Omlegginga til store flatehogstar og planting med einsaldra bestand kan nok ha vore ein viktig faktor, men hovudårsaka til den nemnde tredoblinga av skogproduksjonen, er heller utarminga og rovhogsten som skjedde i hundreåret før, som resultat av at store deler av landet for 100 år sidan var utarma etter lang tids hogst og beiting.

Flatehogst fører derimot til karbontap og utvasking av næringsstoff og tungmetall frå jordsmonnet ut i vatn og vassdrag.

Ida Aarø og Skogeierforbundet hevdar at plukkhogst førte til kraftig nedbygging av biomassen i skogane fordi dei unge trea vart ståande i skuggen av dei store slik at dei vart sterkt hemma av lysmangel. Dette er og feil, for i motsetning til flatehogst og einsaldra granbestand som skygger ut alt som fins på bakken, så medfører plukkhogst og småskala flatehogst til at det slepp meir lys ned til ungskogen. I tillegg vil karbon binda seg meir til jord fordi ein unngår å rota opp jorda med dei store skogsmaskinane.

Skogsgjødsling vil ikkje hjelpa, snarare tvert imot, fordi det vil øydeleggja samspelet mellom trerøtene og mycorrhizasoppen som er så viktig for karbonbindinga i jorda. Det meste av det karbonet som blir bunde i trea gjennom fotosyntesen, blir transportert ned i røtene, der sopp som lever i symbiose med trea, fungerer som eit utvida rotsystem og forsyner skogen med nitrogen og fosfor i byte med karbon. Og betalinga for denne tilveksten er store karbonutslepp frå jordsmonnet etter flatehogst, som nullar ut den auka CO2-bindinga som tilveksten har ført med seg.

For karbonbudsjettet er det difor viktig å unngå store flatehogstar og hogstmaskiner, myrgrøfting og skogsgjødsling. Dette er inngrep som fører til store utslepp av karbon. Våtmark, myr og skogsjord lagrar nemleg 4-6 gonger så mykje karbon som sjølve skogen, og utsleppet av karbon frå myr skjer ofte i form av metan, som er ein 20 gonger så sterk klimagass som CO2.

Etter ein flatehogst slepp det ut så store store mengder CO2 frå hogst, jordsmonn og hogstavfall at det kan ta 60-70 år å byggja det opp att ved nyplanting eller gjenvekst. Den beste måten å skjøtta skogen på, er difor å unngå flatehogst og bruka ein del av den hogstmodne skogen til å produsera trevirke i faste konstruksjonar, som kan binde CO2 over lengre tid og vera et alternativ til betong og plast som byggemateriale, slik også Aarø og foreslår.

Samtidig må noko av gamalskogen stå igjen som CO2-lager og bevaring av artsmangfold.

Det er også eit faktum, som Aarø skriv, at einsaldra granbestand gjer trea mindre stormsterke enn dei ville vore ved å gå over til plukkhogst eller mindre flatehogstar. Dette talar også for meir plukkhogst, for i det framtidige klimaet må ein venta at stormfellingar vil bli meir vanleg enn no. Og gran er frå naturen si side eit meir stormsvakt tre enn til dømes furu. Alt dette talar imot bestandsskogbruk som driftsform. Difor er EU-kommisjonen sitt framlegg om forbod mot store flatehogstar eit fornuftig tiltak.