Et endelig oppgjør er naivt

Mange etterlyser et oppgjør, et politisk oppgjør, i kjølvannet av terroristens forferdelige gjerninger for 10 år siden. En samfunnsfaglærer på ungdomsskolen gav meg en læresetning om nazismen: «He is dead - but he won’t lay down. It is not dead – and it won’t lay down». Hvor hun hadde det fra husker jeg ikke.

Jeg tror ikke vi kan ta et endelig oppgjør.

Det er et evig arbeid for å forebygge. Å tro på endelige oppgjør med ekstremisme, enten det er til venstre eller til høyre er naivt.

Derfor er systematisk arbeid på mange nivåer og med flere løsninger helt nødvendig. Jeg opplever at den borgerlige regjeringen har gjort mange og viktige grep. Etablering av handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme fra 2014 og senere oppdateringer er et slikt grep.

Ulike støtteressurser og kompetanseverktøy for forebygging av antisemittisme, rasisme og radikalisering i skole og barnehager et annet. Styrking av politiets arbeid på nett et tredje.

Styrking av arbeidet mot hatkrim, som har skjedd ved forbedringer i lovverket, etablering av nasjonalt kompetansemiljø mot hatkrim og 10 millioner ferske kroner til holdningsarbeid i 2021 vil også gi resultater.

Handlingsplaner som sikrer folk retten til å være seg selv uansett hvem de elsker, for skeive er også rammet av høyreekstremismen, et annet viktig grep. Vil også legge til handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, som skal motvirke at man holdes inne i lukkede og ensrettede miljøer er også viktig.

Dessverre har mye av dette systematiske og viktige arbeidet kommet i skyggen av umodne og overforenklede facebookinnlegg. De er langt over streken, og fikk konsekvenser. Heldigvis. Et viktig steg gjenstår: Fjerne støtten til HRS, og sikre at andre som underbygger konspirasjonsteorier ikke får offentlig finansiering.

I sum mener jeg likevel den borgerlige regjeringen har bygget en solid grunnmur for videre arbeid mot radikalisering og ekstremisme.

Høyre som parti opplever jeg tar radikalisering og ekstremisme på alvor. Vi har en partileder som er svært tydelig og klar i sin tale, både innad i Norge, men også når hun er ute internasjonalt. Vårt partiprogram tar dette på alvor med et eget kapittel om nettopp hatkriminalitet og ekstremisme hvor vi går inn for en rekke forbedringer og forsterkninger.

Vel så viktig er arbeidet i partiet som helhet.

Jeg er så heldig å få lede ett av tre faste utvalg Høyre har for å jobbe med disse spørsmålene, Åpne Høyre, som er nettverket som jobber med LHBT+spørsmål. De to ande er Høyres Mangfoldsutvalg og HøyreFunk.

Noe av Åpne Høyres mandat er å gi innspill til Høyres politikk både nasjonalt og lokalt for å bidra til inkludering og mangfold. En annen del er å synliggjøre og bidra i debatten, enten direkte eller ved å støtte resten av partiapparatet.

Den responsen vi får fra hele partiorganisasjonen, forteller meg om et parti som deltar og er synlige i arbeidet for mangfold og inkludering og mot ekstremisme og hat. Det går knapt en uke uten at en eller flere henvender seg for å imøtegå konspirasjonsteoretiske og hatfremmende holdninger.

Mest tydelig og kjent gjennom ord og handling var daværende Kristiansand-ordfører Harald Furre da høyreekstreme begynte å røre på seg i hans by. Og han har videreført arbeidet enten de har vært synlige eller ei. Men han er ikke alene.

Jeg opplever at Høyrefolk tar til motmæle fra Hammerfest i nord til Lindesnes i sør.

Men vi gjør det ikke med automatisk å bifalle venstresiden og alle deres forslag til løsninger. Deri opplever jeg noe av kjernen ligger når det etterlyses et oppgjør: Når vi gir andre svar, eller kommer med andre løsninger enn venstresidens forslag oppfatter ikke de alltid arbeidet og holdningene vi fronter.

Vi på borgerlig side kan garantert bli bedre, og vi kan helt sikkert gjøre mer. Samtidig er ikke svaret å slutte seg til alle venstresidens løsninger og tiltak. Det er summen av tiltak og løsninger som kan bringe Norge videre.

