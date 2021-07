Å sparke etter de svakeste

Stein Erik Hagen, eller Rimi-Hagen som mange også kjenner han som, ble intervjuet i Dagens Næringsliv. Der sparker han nedover mot de svakeste i samfunnet så det holder.

Det gir meg en fin mulighet til å sette ting i et litt annet perspektiv.

Hagen omtaler alle som får ytelser fra Nav som «navere» og mener det er spesielt at «naboen din skal betale for deg fordi du ikke gidder å stå opp om morgenen».

At han skal omtale meg og andre på denne måten - det finner jeg meg bare rett og slett ikke i.

Slike uttalelser fra en som har mer penger enn de fleste kan drømme om, vitner om at han muligens befinner seg milevis unna realitetene for vanlige folk i dette landet. Noe sier meg at mannen som i alle år har gjort alt han kan for å unnlate å betale skatt og bidra til velferdssamfunnet i dette landet, ikke evner å ta inn over seg at det er de samme menneskene som i en årrekke har bidratt til at han er steinrik - gjennom å kjøpe varer i butikkene hans og de matvarer som konsernet han eier produserer.

Bevares, folk må gjerne tjene penger i dette landet. Det har jeg ingen problemer med.

Det jeg har et problem med er de som har utvikla allergi mot å bidra til felleskapet. Når de i tillegg skal sette folk opp mot hverandre med at «naboen» skal betale for deg fordi en er syk, arbeidsledig eller sliter med andre ting, er det tydelig at Hagen med sine uttalelser ønsker seg et samfunn hvor ingen av oss lenger skal bidra til vårt felles sikkerhetsnett.

Dette sikkerhetsnettet som mange andre land misunner oss på det sterkeste.

Noe vi har klart å bygge opp i felleskap over år med slagord som «yt etter evne og få etter behov». Noe som vi også må fortsette å hegne om i fremtiden i dette landet. Jeg elsker velferdstaten fordi den gir oss alle en felles trygghet den dagen vi trenger det som aller mest.

En sterk velferdsstat er politikk enten en vil det eller ikke. Høyresiden som Hagen er sponsor av har aldri vært dem som har gått fremst når det gjelder å bygge dette sikkerhetsnettet for vanlige folk. Det kan historien fortelle oss.

De samme Høyrepartiene er også dem som har bidratt sterkt til Hagens vekst økonomisk. Det ser en med at Hagen og mange andre får skattelettelser på spleiselaget som vi driver med i felleskap over skatteseddelen. Dette spleiselaget som gjør at vi sammen finansierer velferden når noen av oss blir syke og faller utenfor.

Jeg vet hvordan det føles.

Jeg har jobbet siden jeg var ung. Stort sett i bransjer som ikke akkurat gir de største lønningene. Servitør, kokk, bartender, renholder og butikkmedarbeider. Yrker som innehar sene kvelder, lange dager og tunge løft.

Det sa stopp av seg selv til slutt. Jeg må ha med frabedt at Hagen omtaler meg og andre som late. Eller at jeg er en belastning for «naboene» mine som bidrar over skatteseddelen sin slik at jeg får ca. 66% av tidligere inntekt i arbeidsavklaringspenger fra NAV, mens vi prøver å finne ut hvilke jobber jeg kan ha i fremtiden.

66% av tidligere inntekt sier seg selv at ikke er bærekraftig over tid for de aller fleste av oss i dette landet. Det er vel derfor aksjoner som AAP - aksjonen har sett dagens lys. Ikke er en bare syk, men mange skal også måtte være fattig på toppen av det hele.

Hadde jeg kunne velge hadde jeg jobbet fulltid, og slik er det for mange som er syke. De aller fleste av oss vil jobbe!

NAV stiller krav når en er i tiltak enten som arbeidsledig eller når en er syk. Ganske så strenge krav også for at en skal kunne få enten sykepenger, AAP eller dagpenger. Er det da så himla vanskelig for Hagen og andre å ta inn over seg hvordan andre folk har det? Eller vise litt medfølelse for vanlige mennesker som kanskje trenger litt hjelp?

Skal meningene til Hagen få fotfeste i befolkningen er jeg redd vi er på helt ville veier. Det er de færreste av oss så tjener så mye penger at vi både kan kjøpe privat helsehjelp eller har nok penger på bok til at vi bare kan være hjemme når vi er syke. De aller aller fleste av oss i dette landet er avhengig av vårt fells sikkerhetsnett den dagen vi ramler utenfor. Det er det som er styrken vår i dette landet. Det må og skal vi hegne om i fremtiden sammen!