Ny sykkelvei: Hundremillioners sekund-galskap

? I praksis ligger sykkelveien der allerede! Som det fremkommer av bildet er det en utmerket sykkeltrasè fra Tigerplassen via Tykkemyr og Nesparken helt frem til sentrum. Muligens et par hundre meter lenger enn den planlagte veien, men hva så? Undertegnede (en ikke supertrent 64-åring med en normal tursykkel) brukte drøyt 4 minutter på denne distansen. Hva oppnår man med hundremillionerssatsingen? 30 sekunder spart? 45 sekunder? 2 minutter? Hvor mange millioner skal et spart sykkelsekund koste?

I tillegg vil en evt. ny trasè befinne seg få meter fra riksveien, rikelig utsatt for støy, støv og eksos – inntil alt blir utslippsfritt.

Den eksisterende traseen går i fredelige omgivelser, gjennom skog og park i bilfrie områder.

Faktisk har man enda et valg, nemlig å sykle fra Tigerplassen via Verket og Storebro. Denne er noen hundre meter lenger – og kanskje et minutt ekstra.

Har Statens Vegvesen for mye penger? Dvs. for mye av innbyggernes skattepenger? Stopp galskapen og spar et par hundre millioner før prosessen kommer for langt. Bruk heller noen få tusenlapper på maling og skilting av fine sykkelveier som allerede ligger der i dag.