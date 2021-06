MDGs Rasmus Hansson karaktiserer vanlig og grundig parlamentarisk arbeid med «å lage faenskap», og konkluderer sin tirade med «ta dere en bolle, Rødt.»

Rødt har gått dypt inn i saken om kostnadssprekken i prosjekt ny vannforsyning, og mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg som fulgte. Bystyret fikk for første gang informasjon om dette 20. mai, under en måned før vi måtte fatte vedtak om å utvide kostnadsrammen. Regningen på 5 milliarder kroner går rett til Oslos innbyggere.

Jeg har bedt om innsyn i all kommunikasjon slik som eposter, sakslister og referater fra alle møter. Dette var forsvinnende lite. I bystyremøtet forrige uke, under debatten om mistillitsforslaget, sa MDG at det har vært over 100 møter. Likevel har vi bare fått innsyn i fire referater.

Når det formelt bes om økt kostnadsramme, så er det de folkevalgtes anliggende, ikke lenger byrådens. Vi har vært opptatt av å undersøke hvorfor vi ikke har fått informasjon, og den delen har vi ikke fått innsyn i. Det vitner om dårlig ledelse og styring av det største prosjektet i Oslo noensinne.

Hansson står fritt til å synse om hva som skal være MDGs grunner til å stille mistillit på Stortinget. I Rødt Oslo har vi konkludert med at det ville vært uryddig å ta strategiske og taktiske vurderinger inn i et spørsmål om tillit og mistillit. Vi har stilt oss spørsmålet om det er vanskeligere for oss å stemme for mistillit når det er et parti vi ofte er enige med.

Det er kanskje da man får den ordentlige testen på seg selv, og om det er kameraderi. Man skal ikke behandle noen annerledes fordi man liker eller er enige med dem. Det er nettopp da man må stille dem til samme type ansvar som de andre.

Å være politiker er et tillitsverv. Dette har jeg og Rødt alltid tatt på største alvor. Hansson ser ut til å ikke forstå hvordan byrådet og de folkevalgte er ment å fungere overfor hverandre i Oslo. Tar godt en bolle med deg for å greie ut om parlamentariske verktøy og kritikkens rolle i et demokrati, Hansson. Det er bare å ringe.