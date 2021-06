Hund i varm bil kan bli alvorlig på kort tid

Av: Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH - for dyrs rettigheter

Det de fleste ikke er klar over er hvor raskt temperaturen kan stige i bilen om sommeren, selv når bilen står i skyggen, og selv om vinduene står på gløtt. En bil som står parkert i skyggen når det er 18 grader, kan nå en temperatur på 38 varmegrader. En bil som står parkert i sola i 20 grader, kan bli hele 85 grader.

Man tenker kanskje at det går bra den korte stunden man er i butikken, men det trenger ikke ta lang tid før denne situasjonen kan bli livstruende for hunden. De aller fleste vet nå at man ikke skal stenge hunden i varm bil, så det er nettopp disse situasjonene der man «tenker at det går greit» hvor det kan skje alvorlig overoppheting.

Har du kommet over en hund i en varm bil? Virker hunden forvirret, peser kraftig, er slapp, har problemer med å reise seg eller viser andre tegn på overoppheting? Da har NOAH disse rådene:

Sjekk fort om eieren er i nærheten.

Hvis ikke eieren er i nærheten kan du søke opp eieren av bilen ved å sende SMS til Statens vegvesen: Tast inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på bilen. Send meldingen til 2282.

Får du ikke kontakt med eier? Anser du situasjonen som akutt? Ring politiet på 02800.

Ikke gi opp før hunden er i sikkerhet! Hvis det er nødvendig for å redde hunden, kan ruten knuses.

Har du fått hunden ut av bilen? Sørg for at hunden får kjølig vann, og mulighet til å kjøle seg ned i skyggen, gjerne også ved å dekke den med f.eks. et teppe dynket i kjølig vann. Pass på å ikke bruke iskaldt vann, men la hunden kjøle seg gradvis ned. Ta kontakt med veterinær snarlig.

Vi oppfordrer alle til å være oppmerksomme og regne det som en akutt situasjon dersom du ser en hund i bil nå på sommeren, selv om det er i skyggen. Noen nyere biler, som for eksempel noen Tesla-modeller, har en såkalt «dog-mode», hvor temperaturen holdes konstant i bilen. Dette vil i så fall stå tydelig på skjermen inne i bilen, slik at du kan se det gjennom ruta. Det aller beste er selvsagt å prøve å finne eier og forsikre deg om at dette er tilfellet.

