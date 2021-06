Er dette snik-digitalisering?

Det har vokst frem et nytt arbeidsrom. Et som løper parallelt med det fysiske IRL (in real life) lærerværelset. Det digitale rommet: Teams.

Fenomenet er allerede velkjent fra privatlivet. Jeg vasker klær, mater katter og rydder i boden parallelt med flørting på tinder, krangling i WhatsApp og logistikkavklaringer i messenger.

Jeg logger inn i nettbanken mens jeg venter på rødt lys, vipser penger under en fortrolig samtale og leser i smug en Aftenpost-artikkel mens jeg spiser middag.

Det foregår rett og slett to tilstedeværelser samtidig. I beste fall kaller vi det multi-tasking. I verste fall er det lærers dødsdans.

For alle minuttene og timene og dagene som leves i den digitale verden, og all energien som brukes på de digitale plattformene - har ikke noen plass i beskjeftigelsen min. Jeg kunne spart opp chattene der vi lufter, drøfter og avklarer ting og tang som angår avdelingen, og krevd å gå gjennom dem i møtetiden på torsdag mellom 14.00 og 15.45. Jeg tror ikke de snaue to timene ville strukket til.

Og uansett er møte-tiden allerede full, full av IRL.

Det nye rommet gir fullstendig f i de tradisjonelle begrensningene i tid, treghet og materie. Det plinger tidlig og sent, og man sjekker. Plinge-apper er designet for avhengighet, så ingen grunn til å skamme seg eller forsøke å stå imot.

Vi er en oslo-skolens Don Quijotes utrustet med lærerplanleggeren som lanse, to korridor-vante bein som fremkomstmiddel og arbeidstidsavtalen fra pre-digital steinalder som vår hjelm og vårt vern. I rasende fart galopperer vi inn mot en digital vindmølle lappet sammen av teamsrom, chatter, filer og oppdateringer. Når den setter i gang vandaliseres døgnet, det private rom og all skolemateriells taktile treghet.

«Hva ble karakteren min?»

«Hvem bestiller tolk?»

«Rødt nivå, hva gjør vi?»

«Bare et lite tips om en film.»

Ordinære synapsespalter i hjernen rives også opp med roten. Jeg skal rette en prøve, men føler jeg må svare på spørsmålet om min elevs fravær før det innkalles til et møte jeg kanskje ikke er helt enig i at skal avholdes, og før bestemmelsen ender så langt ned eller er det opp, i tråden at jeg ikke lenger finner den.

Prøven jeg skulle rette må jeg lese de første setningene av på nytt. Jeg lar meg avbryte og distrahere, hvor ble det av flyten og konsentrasjonen? De gode stundene der man lot seg bære med i en elevs argumenterende artikkel, eller leste seg opp og ble på nytt begeistret over Niels Klims underjordiske rejse, glemte tid og sted og lot seg falle.

Pling.

Forskning sier vi forstyrres like mye av et pling alene som et pling + lesing av meldingen. Bare plinget er nok. Antakeligvis forstyrres vi aller mest hvis vi ikke leser meldingen.

Da får vi aldri ro.

Er dette snik-digitalisering? En innføring av et parallelt univers bygd opp av et immaterielt stoff som siger vekt og substansløst inn i gjennom skoleporten, opp trappene og inn i arbeidsværelsene, ut i korridorene og til og med inn på et og annet toalett. Den digitale ånds talerør er en app. Noen har slettet den fra mobilen sin, og håper den ikke blir med hjem.

I dag skulle vi på stranda, og jeg hadde tatt på meg å ha med engangsgrill, pølser og lomper. Hva med ketchup og sennep? De flaskene er så store og irriterende. Jeg vurderer å sende en melding i WhatsApp-gruppa «playdate ulsrudvann»: stappe mobilen opp i ansiktet og taste med musetommelen: Noen av dere som tar med ketchup og sennep?

Vente på svar. Kanskje motta et motforslag.

Jeg fant ut at det mest energisparende er å bære de med meg, IRL, i en allerede smekkfull (skole)sekk.