Den som har ansvar må ta ansvar

Dagsavisens politiske redaktør Lars West Johnsen går langt over streken i sin kommentar Berg-prekenen, og må korrigeres. I et intervju i Aftenposten etter at politiet informerte om at de ville etterforske trusler og hatefulle ytringer mot Lan Marie Berg, forklarte hun hvordan og hvorfor hun forsøkte å skjerme seg og familien. «Rett og slett fordi jeg ikke ønsker å gi folk som oppfører seg slik for mye makt over meg eller samfunnsdebatten generelt.» Med de ordene viser hun at hun forstår betydningen av en opplyst og kritisk debatt i et moderne demokrati. Hadde bare alle andre hatt samme klarsyn.

Onsdag 2.juni må byråd Berg redegjøre for sin rolle i historiens største kommunale budsjettsprekk. Høsten 2017, ett år etter at staten ved Mattilsynet hadde pålagt Oslo kommune å etablere en reservevannkilde, informerte byråd Berg om at Oslo skulle hente vann til et nytt vannbehandlingsanlegg fra Holsfjorden og at kostnadsrammen var 8,5 milliarder kroner. Prisen hadde økt til 12,5 milliarder da bystyret måtte hastebehandle Oslo kommunes største investeringsprosjekt noensinne i november 2019, bare 8 dager før dagbøter på 1 million kroner begynte å løpe. I lys av kostnadssprekken på 5,2 milliarder kroner tyder i dag mye på at bystyret burde fått langt mer tid til behandling av den kompliserte saken. Nå er prisen beregnet til 17,7 milliarder kroner, og ennå har ikke de virkelig store gravearbeidene startet.

I dag vet vi at den første milliardsprekken ble kjent for byråden allerede i mars 2020, den andre i november samme år, uten at bystyret ble orientert. Nå må byråden forklare for bystyret hvilke grep som ble vurdert for å kutte kostnadene, og hvorfor hun ikke involverte sine oppdragsgivere i bystyret før ett år etter at alle involverte forsto at kostnadsrammen som var vedtatt ikke var realistisk. Ingen er uenig i at Oslo skal ha en alternativ drikkevannskilde til Maridalsvannet. Ingen er uenig i at det vil koste mye penger. Høringen dreier seg kun om hvorfor byråden ikke holdt bystyret løpende orientert om at budsjettet kom til å sprekke så det sang. Vi vet at budsjetter har sprukket før, og kommer til å gjøre det igjen. Det er strengt tatt ikke det denne saken handler om.

Dagsavisens politiske redaktør mener det er unødvendig med en høring. «Sprekken kan forklares. Bystyret er informert.» fastslår han, men en samlet opposisjon i bystyret, fra Frp til Rødt stiller seg bak høringen og ser frem til å bli orientert. En politisk redaktør i en seriøs avis som Dagsavisen bør holde seg for god til å spre konspirasjonsteorier om at Høyre «kynisk går etter Berg», og har en strategi om bevisst å fyre opp temperaturen i kommentarfeltene så «digital gatemobb og politikk henger sammen.»

Byråd Berg vet godt at Høyre tar avstand fra all hets og hat hun har blitt utsatt for. Hun vet også at vi som er kollegaer og politiske motstandere i Oslo rådhus klarer å skille sak og person. I motsetning til i kommentarfelt, hatsider på nett og nå dessverre også fra en politisk redaktør i Dagsavisen.

