Noen må ta ordet!

Det er lett å tenke seg at mennesker som rammes av demenssykdom er uten en stemme. Men det er feil.

Stemmene er der, men evnen til å kontrollere stemmen derimot, både valg av ord, funn av ord og tilpasning til samtale kan være endret på grunn av en progressiv sykdomsutvikling i hjernen. Følelsene er der også – følelser som frykt, glede, mestring, meningsfullhet og sorg.

Og de sitter i kroppen lenger enn minnet om hva som frembrakte dem.

Denne våren har det kommet flere bøker om sykepleiere, også innenfor fagfeltet demens. Forfatteren av boken «Jeg skal hjelpe deg», som forfatteren selv beskriver som hennes siste registrerte avvik som sykepleier, skriver at hun hentet ut beroligende Sobril til en pasient som helt tydelig kunne og burde fått hjelp til å dempe redsel med menneskelig tilstedeværelse. En ytre faktor for å skape trygghet når sykdommen gjør omgivelsene utrygge. Jeg vil tro dette er en situasjon mange sykepleiere vil kjenne seg igjen i.

Nye norske forekomsttall viser at det er over 100.000 som lever med demens i Norge nå. De aller fleste vil på et tidspunkt trenge hjelp av kommunale tjenester. Fagfeltet varsler om sykepleierflukt fra eldreomsorgen samtidig som Bent Høie, under demensdagene i 2020, omtalte demens som en større trussel for samfunnet enn covid-19. Regnestykket går ikke opp! Ofte beskrives det som en varslet krise, Vi har tallene og kunnskapen, men det ser ut til å svikte i praksis.

I desember 2014 ble det i en rapport påvist brudd på menneskerettighetene i norske sykehjem og siden høsten 2019 har Aftenposten hatt en serie med artikler som omhandler vold i sykehjem. Andre medier har også belyst dette temaet med jevne mellomrom. Men konkrete nasjonale lovendringer rundt bemanning eller kompetansekrav har ikke skjedd.

La meg beskrive et scenario: Du har en sykdom som fører til nedbryting av hjernevev. Det er en langsom prosess som gradvis fører til tap av sentrale og nødvendige funksjoner. Samtidig finnes det ikke en kur for å stoppe utviklingen. Funksjoner som påvirkes er evne til selvregulering, orientering av både tid og sted, hukommelse og evne til å trekke logiske slutninger og forstå sammenheng.

For å omsette dette til et enda mer konkret scenario; du vet ikke hvor du er, hvordan du havnet der, hvem menneskene rundt deg er og hva som skal skje. Ingen forklaringer gir mening. Møblene rundt deg er ukjente, omgivelsene kaotiske og ordene menneskene rundt deg uttaler forteller deg ingenting. Du åpner munnen, men har ikke kontroll på hva som kommer ut. Kaoset gjør deg svimmel, du blir redd, ingenting er kjent for deg, gulvet gynger. Redsel avler sinne. Og sinne blir til aggresjon. I desperasjon slår du rundt deg. Vold er symptom på sykdom.

Det er vanskelig for alle involverte, men symptomene må forstås og kan forebygges med å skape følelse av trygghet. Og for å klare det må man bli kjent, søke kunnskap om mennesket og finne ut hva som tidligere har hjulpet. Når man har tilegnet seg kunnskap om sykdommen, kan man lese og forstå adferd og symptomer. Det er krevende å jobbe med alvorlig syke pasienter.

Og det vil koste å heve kvaliteten på fagfeltet. Men, til syvende og sist dreier det seg om verdighet.

Menneskeverd. Et ord som ser ut til å miste verdi jo lengre fra menneskene det kommer. Geriatri og demens er spesialiserte fagfelt, men kompetansekravet gjenspeiler ikke virkeligheten på samme måte som i spesialisthelsetjenesten.

Jeg leste med glede forslag om bemanningsnorm, jeg håper det vil følges av krav om videreutdanning for å jobbe på avdelinger for personer med demens. Alle, også de sykeste har en stemme, men den må leses og tolkes med kunnskap i bunn. Helsepersonell må ha tilstrekkelig kunnskap.

Så krav om kompetanse, bemanningsnorm og fleksibilitet for å kunne bemanne opp ved behov, vil sørge for å skyve praktiskfeltet i riktig retning.